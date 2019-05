Na Koroškem s festivalom počastili makaronflajš in tifo

Na festivalu je sodelovalo 21 kuharskih ekip

Mežica - MMC RTV SLO, RTV SLO

Kuharske ekipe so v svoje lonce dodajale različne kombinacije začimb in skušale obiskovalcem postreči najboljši makaronflajš. Foto: MMC RTV SLO

V Mežici se je odvil prvi Festival makaronflajša in tife. Med mešanjem vonjev in okusov so se mešale tudi ideje in dobra volja, prireditev pa je imela tudi ekološko in dobrodelno noto.