V nedeljo bo v Tržaškem zalivu potekala 51. Barcolana, najbolj množična jadralska regata na svetu. Po lanskem rekordu na jubilejni izvedbi so zdaj omejili število jadrnic na 2.600. Foto: Enej Česnik

Ob stojnicah na mestnem nabrežju so včeraj popoldne številni obiskovalci okušali krajevno penino prosekar.

Do 400 tisoč obiskovalcem, kolikor jih letos pričakujejo na tem priljubljenem prazniku, se že sedmo leto zapored predstavljajo tudi slovenski kmetje iz Slovenije in štirih zamejstev. Posebne pozornosti je deležno vino, ki so ga na Tržaškem pridelovali že v 13. in 14. stoletju – prosekar. Penino, ki je starejša od šampanjca in je o njej pisal že Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske, obuja skupina slovenskih kmetov.

Slovensko podobo jadralne manifestacije oblikujejo tudi ponudniki turističnih zmogljivosti v Sloveniji. Ljudje sprašujejo predvsem po naravnih zdraviliščih. "Zaradi zanimivega razmerja med ceno in kakovostjo, vedno bolj pa jih zanima gastronomska ponudba," je povedala Ada Peljhan iz Slovenske turistične organizacije.

Dogajanje v ospredje postavlja varovanje okolja. Na osrednjem trgu tako kraljuje riba iz recikliranih plastenk, šest najstnikov želi na enomesečno plovbo do Carigrada. "Na poti želimo ozaveščati ljudi na temo onesnaževanja naših morij, obenem pa bodo pobirali smeti oziroma plastiko," je povedal Evgen Ban iz Zveze slovenskih športnikov Trst.

V mesto je priplula tudi šolska ladja italijanske mornarice, ki velja za najlepšo jadrnico na svetu.