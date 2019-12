Kampanja "Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo" je od predstavitve 6. junija lani beležila odlične odzive uporabnikov družbenih omrežij, med drugim skupno dva milijona objav z uporabo ključne besede #ifeelsLOVEnia, 1,6 milijona novih objav, v povprečju pa je bilo dnevno zabeleženih 3.000 objav s to ključno besedo. Spletne strani kampanje je obiskalo 25.000 uporabnikov. Foto: BoBo

Digitalne kampanje je STO izvedla tudi v sodelovanju z najvplivnejšimi globalnimi medijskimi velikani, kot sta National Geographic in BBC.

Včeraj je bila zabeležena dvomilijonta objava s ključno besedo #ifeelsLOVEnia, s čimer se je zaključila nacionalna promocijska kampanja Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo, ki jo je STO predstavila pred natanko letom in pol.

Ob omenjeni kampanji je STO letos izvedla še pet digitalnih kampanj, med drugim tudi z globalno prepoznavnimi in vplivnimi medijskimi velikani. Šestih vidnih in uspešnih digitalnih kampanj, s katerimi je STO sistematično, učinkovito in inovativno predstavljala Slovenijo kot trajnosti zavezano destinacijo za edinstvena doživetja, je: kampanja "Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo"; kampanji "Slovenija, dežela zdravih voda" (WATERS OF WELLBEING) in "4 elementi" (4 ELEMENTS) na kanalih National Geographic; Globalna digitalna kampanja 2019 in v okviru nje serija "Samo v Sloveniji" (ONLY IN SLOVENIA) na BBC-ju in DACH kampanja.

V objavah v videih in fotografijah potencialnim obiskovalcem pripoveduje zgodbo o Sloveniji kot trajnosti zavezani deželi edinstvenih naravnih danosti, ki obiskovalcem omogoča pristna in edinstvena doživetja, daleč od masovnega turizma.

"Uspeh kampanje dokazuje, da so prebivalci Slovenije kampanjo vzeli za svojo. Tudi obiskovalci naše dežele so z veseljem delili občutenja, zakaj je zanje Slovenija edinstvena," je poudarila direktorica STO-ja Maja Pak: "Postali smo ambasadorji slovenskega turizma – vsi, ki smo ta občutenja delili."

Na današnji novinarski konferenci je bilo predstavljenih še pet drugih digitalnih kampanj STO-ja. Kampanja National Geographic Waters of Wellbeing, katere namen je promocija Slovenije kot dežele zdravih voda, se je začela 1. oktobra in bo trajala do 29. februarja 2020. Kampanja je samo oktobra na družbenih omrežjih dosegla 16 milijonov uporabnikov. Na televizijskih kanalih National Geographica se bo predstavitveni video o Sloveniji odvrtel 664-krat, predvidenih je tudi 2,8 milijona prikazov oglasov.

Globalna digitalna kampanja je medtem letos od 3. marca do 15. novembra potekala že četrtič. Potekala je na družbenih omrežjih, kjer je dosegla 54 milijonov uporabnikov Googla, Gmaila in mreže Outbrain. Poskrbela je za 20.000 različnih oglasov, ki so bili prikazani 941-milijonkrat.

Pred kratkim se je zaključila tudi kampanja Only in Slovenia na BBC-ju, ki je nagovorila segment popotnikov, ki so pripravljeni za počitnice odšteti nekaj več denarja. Potekala je na TV in spletnih mestih BBC-ja, in sicer od 10. septembra do 10. novembra. V njenem okviru se je odvrtelo 19 milijonov oglasov, štirje videi pa so doživeli 172 predvajanj na televiziji. Kampanja je na družbenih omrežjih dosegla 1,5 milijona uporabnikov.

S kampanjo DACH, ki je prek TV, družbenih ter spletnih in tiskanih medijev potekala od 1. oktobra do 30. novembra, pa se je STO osredotočila na segment popotnikov, ki so pripravljeni na destinaciji ostati dlje časa zunaj sezone, pri tem pa porabiti tudi več denarja kot povprečni obiskovalci. Zabeleženih je bilo 30 milijonov oglasov, na družbenih omrežjih pa je kampanja dosegla štiri milijone uporabnikov.

STO je med 14. januarjem in 21. aprilom izvedla še kampanjo National Geographic 4 Elements. V kampanji je bila Slovenija predstavljena skozi zgodbo o štirih naravnih elementih – zrak, voda, zemlja in ogenj – in sicer kot destinacija, ki jo je vredno obiskati v vseh letnih časih. Nastali so štirje videi, predvajanih je bilo 23,5 milijona oglasov.

Državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar je danes dejala, da je Slovenija vedno bolj prepoznavna turistična destinacija v svetu. A ni dovolj, da turiste uspešno nagovorimo in jih pritegnemo v Slovenijo – pomembni sta tudi turistična ponudba in gostoljubnost, je opozorila. "Zato bomo v prihodnjih dveh letih vodilnim turističnim destinacijam z evropskimi sredstvi pomagali razvijati kompetence in nove, privlačne turistične produkte ter digitalizirati kulturno dediščino. Naš skupni cilj je razvoj petzvezdičnih doživetij, ki bodo zanimiva za domače in tuje turiste, da bodo zaradi njih v Sloveniji preživeli nekaj dni ter svoja doživetja z veseljem delili na družbenih medijih," je sklenila.