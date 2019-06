Zaradi velikega lanskega uspeha so na Bledu letos uvedli še dodatno avtobusno linijo. Foto: Reuters

Prav tako kot Bohinj tudi Bled v času turistične sezone krepi javne prevoze. Turizem Bled v tesnem sodelovanju s Turističnim društvom Gorje in ob pomoči občine Bled tudi letos organizira avtobus, ki blejske vasi povezuje med seboj in s sotesko Vintgar, Zatrnikom in Pokljuko. Avtobus je začel voziti včeraj.

Lani je bil tako imenovani shuttle bus izjemno uspešen, uporabljali so ga turisti in obiskovalci Bleda, pa tudi domačini, ki jim je prav tako namenjen. Lani je avtobus dnevno prepeljal od 120 do 260 ljudi, so sporočili iz Turizma Bled.

Prav zaradi velikega lanskega uspeha so letos uvedli še dodatno linijo. Tako bosta med 15. junijem in 15. septembrom vsak dan vozila dva avtobusa, in sicer na zeleni in modri liniji. Tudi letos bo vozovnica stala en evro, za goste, ki na Bledu prenočijo vsaj tri dni in imajo kartico Julijske Alpe: Bled, pa bo vožnja brezplačna.

Modra linija bo povezala Zasip, Bled, Gorje, Vintgar, Krnico, Zatrnik in Pokljuko, zelena linija pa Bohinjsko Belo, Koritno, Ribno, Selo, Bodešče, Bled, Vintgar in Gorje. Oba avtobusa bosta vozila tudi na Blejski grad. Modra linija bo vozila tudi na Pokljuko, vendar bo avtobus med 17. in 21. junijem zaradi del na državni cesti vozil le do Zatrnika.