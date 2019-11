Martinovo - ko se mošt spremeni v vino. Foto: BoBo

Martinovo v vinorodnih okoljih predstavlja pomemben čas, ko se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Martinovo predstavlja simbolni zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo od grozdja in vina, je to velik praznik.

Ne le na vinorodnih območjih, temveč tudi drugod po Sloveniji bodo tak konec tedna potekale številne prireditve, največja bo že tradicionalno v ponedeljek v Mariboru. Že 36. martinovanje se bo v ponedeljek začelo natančno ob 11. uri in 11 minut. Na Trgu Leona Štuklja se vsako leto zbere tudi do 20.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Organizatorji dogodek obogatijo s prihodom vinskih kraljic, trgačev in folkloristov ter predstavnikov vinskih redov in bratovščin, ki obhodijo mestno jedro, s seboj pa prinesejo jesenske pridelke in dobrote, da se simbolično zahvalijo jeseni.

Veliko martinovanje bo tudi v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju. Tam je dogodek povezan tudi z začetkom priprav na tradicionalno kurentovanje, saj je praznik pri njih znan tudi kot "mali fašenk". Prireditve se bodo začele s petkovo tržnico z vinarji in kulinariko, nato pa potekale kar štiri dni, z vrhuncem v ponedeljek, ko bo dogodek slovesno odprla županja, razglasili bodo vinsko kraljico, princi karnevala pa bodo prvič napovedali začetek predpustnega časa.

Večje ali manjše martinove prireditve bodo naslednji konec tedna zaznamovale tudi druge dele Slovenije. Med drugim bosta v Ormožu tradicionalna martinova tržnica in martinovanje, ki bo potekalo v petek in soboto, končalo pa se bo v ponedeljek. Martinovanja bodo tudi v več haloških krajih, pa tudi v Slovenskih Konjicah in Laškem.

V slovenski prestolnici bodo martinovo v soboto znova praznovali z zdaj že tradicionalno ljubljansko vinsko potjo. Ta v Ljubljano pritegne vsako leto več obiskovalcev, na njej pa bo mogoče okusiti od mladih vin letošnjega letnika do jesenskih pridelkov in proizvodov ter martinovih jedi. Dogajanje se bo začelo z dvigom vina iz Ljubljanice ob 10.00, nato pa se bodo na ulicah predstavili vinarji z vseh vinorodnih območij po Sloveniji.

Ob vinskem prazniku bodo dogodki tudi na Obali, kjer družba Vinakoper ob dnevu odprtih vrat v petek pripravlja martinovanje v Hiši refoška, ves konec tedna pa bo veselo v šotoru pri Bonifiki, kjer bodo nastopili številni priljubljeni glasbeniki. Pestro bo tudi na 29. Martinji v Marezigah ter v Škofijah.

Na Primorskem velja omeniti še martinovanje na Krasu, ki bo v Štanjelu in Sežani povezalo vinarsko tradicijo Krasa s kraško kulinariko, kulturo, športom in zabavo. Začelo se bo s petkovim ocenjevanjem mladih vin v Štanjelu, zabava bo v soboto s koncertom v Sežani, zaključilo pa se bo v nedeljo z vinsko-kulinarično ponudbo na Gradu Štanjel. Številne manjše prireditve bodo tudi na Vipavskem.

Osrednje prekmursko martinovanje bo že v petek v središču Murske Sobote, kjer bo ob zabavi na voljo tudi ponudba domače kulinarike in vrhunski izbor vin. Organizatorji bodo dogodek popestrili s stojnicami z domačo obrtjo, suhim pecivom, medenjaki ter doma izdelanimi adventnimi venčki. V soboto bo že 20. tradicionalni martinov pohod iz Martjancev oz. Moravskih Toplic, martinovanji pa bosta v soboto tudi v Ljutomeru in Gornji Radgoni.

Na Dolenjskem bo martinovanje prav tako že v petek v Novem mestu, v Beli Krajini pa po tradiciji šele v tednu po martinovem pripravljajo vinarski praznik v Semiču, kjer bo naslednji vikend veliko dogodkov in predstavitev starih ljudskih običajev. Tudi na Gorenjskem, kjer vinarstvo ni ravno doma, bo naslednja dva konca tedna znova potekala Vinska pot v rovih pod starim Kranjem.