Sredi mesta postavijo ogromno areno. Foto: EPA

Fete des Vignerons, kot se festival imenuje, spada med najpomembnejše kulturne dogodke v Švici in je uvrščen na Unescov seznam kulturne dediščine. Festival za slab mesec povsem obnori mesto, ki postane velik oder za zabave in kulturne prireditve. V središču mesta postavijo ogromno areno za 22.000 gledalcev, ki je prizorišče številnih barvitih glasbenih, plesnih in gledaliških predstav.

Datume festivala lahko po izročilu organizatorji določijo poljubno, a se ta ne sme zgoditi več kot petkrat v enem stoletju. V praksi to pomeni, da se povprečno zgodi vsakih dvajset let, zato ga imenujejo tudi generacijski festival. Za proračun, ki se giblje okrog vrtoglavih 100 milijonov evrov, mesto varčuje vseh 20 let čakanja. Izdatno pa pri organizaciji pomaga cela Švica, saj je festival tudi pomemben del švicarske kulturne identitete.

Prebivalci mesta se v času festivala preoblečejo v razne kostume, povezane z vinogradništvom. Začetna parada in odprtje, ki so ga pripravili v četrtek, sta z več kot 5000 plesalci spominjala na slovesnost ob začetku olimpijskih iger. Po ulicah so se sprehajale grozdne jagode, brente in razni trtni škodljivci.

Redkost festivala in široka ponudba pomenita, da so ta dogodek na seznam najbolj zaželenih turističnih destinacij v Evropi letos uvrstili vsi večji turistični vodiči in spletne strani. Ker se praznovanja vsakih dvajset let udeleži tudi veliko Švicarjev, ki živijo v tujini, pa je vstopnice za glavne dogodke precej težko dobiti.