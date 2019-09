Stara kraljeva prestolnica v Diriji spada med glavne znamenitosti prestolnice kraljestva Riada. Foto: AP

V Savdsko Arabijo lahko po novem s posebnim turističnim vizumom potujejo državljani 49 držav, med katerimi so tudi vse članice EU-ja. Do zdaj so v to izrazito konservativno muslimansko državo lahko potovali le verniki na romanju v Meko in poslovneži. Zaradi novih obiskovalcev so oblasti v največji državi na Arabskem polotoku oznanile novo zakonodajo o javni dostojnosti in pravilih obnašanja v državi.

V zakonodaji jasno opredeljujejo 19 pravil javne dostojnosti in obnašanja za tujce v državi. Poleg pravil o spodobnem oblačenju in zakrivanju žensk, je prepovedano smetenje, pljuvanje, preskakovanje vrste in javno izkazovanje naklonjenosti. Treba je tudi upoštevati čas dnevne molitve, ki je za muslimane v državi petkrat na dan obvezna. V času molitve vas bodo kaznovali za glasno govorjenje in predvajanje glasbe. Še vedno je seveda prepovedan tudi alkohol, posedovanje prepovedanih drog pa v kraljestvu lahko kaznujejo celo z usmrtitvijo.

Posebna pravila v skladu z ortodoksno obliko islama, ki ji sledijo v kraljestvu, seveda veljajo za ženske. Ni se jim dovoljeno rokovati in dotikati tujih moških, prepovedano pa je tudi kakršno koli javno ljubimkanje oziroma izkazovanje ljubezni in naklonjenosti. Čeprav morajo biti v javnosti pokrite, pa jim po besedah odgovornih ne bo treba nositi abaje, tradicionalnega ženskega oblačila, če se bodo seveda vedle dostojno.

Država ima zaradi vsakoletnega muslimanskega romanja v Meko dobro razvito turistično infrastrukturo. Foto: AP

Osvobajanje kraljestva

Sprostitev strogih pravil za obisk države je del t. i. reformnega procesa savdskega prestolonaslednika, princa Mohameda bin Salmana. Razlogi zanjo so po mnenju poznavalcev povezani predvsem s spremembami v gospodarstvu države, v katere so v veliki meri prisiljeni zaradi padanja cen nafte. Poleg neposrednega gospodarskega učinka si od sprostitev omejitev obetajo boljši mednarodni ugled in lažje poslovanje z državami Evrope in ZDA.

Kazni za kršitve se gibljejo od 50 rialov (12 evrov) do 6.000 rialov (1.460 evrov) in zapornih kazni. Obnašanje turistov bo nadzorovala savdska policija, kar je dodatno odstopanje od dozdajšnjih strogih verskih zakonov v kraljestvu. Do zdaj je takšne kršitve namreč obravnavala stroga verska moralna policija Mutava. Obisk Meke in Medine, najsvetejših krajev za muslimane, je nevernikom kljub odprtju države še vedno strogo prepovedan.