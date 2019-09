Taj Mahal vsako leto obišče milijone turistov. Foto: EPA

Do zdaj si je grobnico v soju mesečine lahko ogledala le izbrana peščica ljudi, saj so bili ogledi možni le enkrat na mesec, ob polni luni. Odslej pa si bo skupina približno 400 turistov spomenik lahko ogledala vsak večer po koncu rednih ur odprtja, ki trajajo do desetih zvečer.

Indijsko kulturno ministrstvo je predlani na pomoč poklicalo tuje restavratorje, saj je marmor spomenika začel rumeneti. Foto: EPA

Upravljavci Taj Mahala se že nekaj let borijo z ogromnim številom turistov, ki si ga želijo ogledati. Z namenom omejevanja negativnih posledic za spomenik so lani uvedli časovno omejitev ogleda na 3 ure in več kot potrojili ceno obiska. Kot pravi indijski kulturni minister Prahlad Singh Patel, se nadejajo, da bo razširitev ur za obiskovalce na nočni čas, nekoliko razbremenila dnevno gnečo ob grobnici.

Bela grobnica je pokrita s poldragimi kamni, ki ob različnih kotih osvetlitve prepuščajo raznobarvno svetlobo. Tako grobnica vsak del dneva zažari v svoji barvi, najlepša pa naj bi bila ravno v mesečini.

Taj Mahal je v 17. stoletju za grobnico svoje žene zgradil muslimanski vladar Indije Šah Jahan. Na drugem bregu reke, ki teče ob severnem zidu, je zase načrtoval še večjo sestrsko grobnico, narejeno iz črnega marmorja. Zaradi ogromnih stroškov gradnje in slabega upravljanja kraljestva pa so ga pred začetkom gradnje sinovi odstavili in zaprli.