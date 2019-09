V hotelu bo lahko nastanjenih skoraj 400 ljudi. Foto: The Gateway Foundation

Von Braun Station, kot so hotel poimenovali, naj bi Zemljo zapustil leta 2025, polno delujoč pa naj bi bil do leta 2027. V njem bi lahko spalo kar 352 ljudi.

Hotel naj bi spominjal na vrteče se kolo iz 24 modulov, ki bi krožili okoli Zemlje. Pri interierju so se hoteli ogniti preveč futurističnemu, hladnemu videzu, zato so sobe zasnovali precej toplo, s preprogami in elegantnim barom, od koder bi se gostu raztezal pogled na vesolje.

Hotel so poimenovali po Wernherju von Braunu, nemškemu vesoljskemu inženirju in pionirju raketne tehnologije. Problematično bi znalo biti, da je bil von Braun v času življenja v Nemčiji vpleten v nacistični program razvoja raket. Pozneje se je preselil v ZDA in tam razvijal sloviti vesoljski program Apollo.

Obeta se vesoljski turizem

To sicer še zdaleč ni edina turistična opcija v vesolju, ki jo razvijajo. Med drugimi načrtujejo poslati turiste v vesolje tudi Virgin Galactic, SpaceX Elona Muska in Blue Origin, za katerim stoji direktor Amazona Jeff Bezos. In celo Mednarodna vesojska postaja je nedavno napovedala možnost komercialnih sodelovanj.

Von Braun Station tudi ni edini vesoljski hotel na razvojni stopnji. Tako je pred meseci ameriški startup Orion Span objavil načrte za luksuzni vesoljski hotel Aurora Station, ki naj bi ga odprli že leta 2022, v njem pa bo prostora za 12 gostov.

Vesoljski turizem vsekakor ni poceni – Richard Branson namerava s svojim Virgin Galacticom izstreliti potnike v vesolje po zajetni ceni 250.000 dolarjev na osebo. Bivanje v Aurora Station pa vas bo stalo vrtoglavih 9,5 milijona dolarjev.