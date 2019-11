Letalski potniki morajo dobro poznati sovje pravice. Foto: Reuters

Sodišče je odločilo, da vas morajo letalske družbe o večurnih zamikih pravočasno obvestiti, drugače ste upravičeni do odškodnine. Na sodišču so namreč obravnavali tožbo potnika, ki je za premik poleta za en dan izvedel le nekaj dni pred poletom. Zaradi pomanjkljivega obveščanja mu mora letalska družba zdaj poleg povrnitve stroškov za polet plačati tudi odškodnino.

Odvetniki letalske družbe so trdili, da je ta opravila svojo dolžnost s tem, ko je o spremembi poleta obvestila potovalno agencijo potnika in podatke objavila na svoji spletni strani. Sodnik pa se s tem ni strinjal in v sodbi zapisal, da je ob takšnih spremembah treba potnika obvestiti neposredno po telefonu, pošti ali elektronski pošti.

Zamude poletov so na žalost vedno pogostejše v mednarodnem prometu. Foto: EPA

Če bo sodba zdržala pritožbo na sodiščih višjih stopenj, bo lahko pomemben precedenčni primer za nadaljnjo interpretacijo evropskih pravic letalskih potnikov. Te sicer velevajo, da morajo letalske družbe svoje potnike o spremembah poleta, ki trajajo več kot nekaj ur, obvestiti vsaj dva tedna pred samim poletom. Če to storijo pozneje, ste upravičeni do povrnitve cene letalske karte in odškodnine.