Udeleženci so morali premagovati številne zanimive izzive. Foto: Marjan Frelih

Tokratna 5,5-kilometrska adrenalinska preizkušnja v jami pod Hrastnikom in Trbovljami je bila že 12. zaporedna, skupaj s sobotnimi udeleženci - njihovo število je bilo rekordno -, pa je do zdaj po nekdanjih rudniških rovih številne zanimive ovire premagalo že več kot 2000 jamatlonk in jamatloncev, so pojasnili v zavodu Savus, ki dogodek pripravlja.

Med udeleženci je bilo 42 takšnih, ki so se v Zasavje pripeljali iz tujine. še 32 tujih udeležencev pa je v Sloveniji na študentski izmenjavi, so še dodali v zavodu.

Po Jamatlonu so se udeleženci preizkusili še v posebni disciplini, metu bata škornja

rikverc v kulmkišto (met škornja čez glavo v zaboj za premog), v kateri so se najbolje odrezali Marko Hribar (Klukci), Vera Šimenc (Pank) in Urška Mlakar (Šraufki).

Jamatlonu je sledil koncert Knapuskih punc, ki so zbranim zapele nekaj pesmi iz svojega rudarsko obarvanega repertoarja. Knapuske punce sestavljajo Marija Ojsteršek (ki skupino tudi vodi), Olga Zupan, Sonja Meterc, Darinka Sušnik, Karla Martinčič, Valerija Hočevar, Cvetka Garantini, Marija Nedeljko in Silva Cestnik. Vse so Zagorjanke in članice tamkajšnjega Društva za preprečevanje osteoporoze. Foto: Martina Drobne

Sledil je še kulturni program: koncert Knapuskih punc, ki so zbranim zapele nekaj pesmi iz svojega rudarsko obarvanega repertoarja. Nato pa so organizatorji podelili priznanja, poimenovana s pristnimi zasavskimi knapovskimi imeni: Pik as (Martin Hanžič), Domfrca (Olga Doberšek), Lerhajerka (Julija Potrbin), Jamska kura in Luftrajder (Tina Kos in Rodrigo Acosta Blázquez), Ohter prtija (ekipa Babe so šle smučat), Izbrali smo tudi najbolj srčno in najbolj tovariško ekipo - priznanje Herc šafla je tako dobila ekipa Piceubice -, s priznanji pa nagradili tudi ekipe z najbolj izvirnimi imeni (Babe so šle smučat, Tastaradva od tamlade, Boljši od Picaubica, Žmohtne gastr(o)bajterce, Jamske vilinke).

Svoje priznanje je podelil tudi Perkmandeljc (v njegovi vlogi Marjan Frelih), ki najbolje od vseh ve, kaj se je dogajalo v jami in komu so se najbolj tresle hlače – Renati Piščanec (Ta jekleni) je tako kot najbolj prestrašeni jamatlonki podelil naziv Hoznšajzerka.

Jamatlon je preizkušnja tovarištva in ne tekmovanje, pravijo organizatorji. Foto: Organizator/Branko Klančar

Ker Jamatlon ni klasično tekmovanje, ampak, kot pravijo organizatorji, preizkušnja v tovarištvu, na koncu ne nagradijo tistih ekip, ki so preizkušnjo opravili najhitreje, ampak tiste, ki so se s svojim časom najbolj približali povprečnemu. To so bili: Stabali, Šraufki, Sprifane žvirce, French Connection in PGD Hrastnik.