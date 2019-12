Pesem All I Want for Christmas Is You je ameriška pevka izdala leta 1994 na božičnem albumu Merry Christmas. Foto: Reuters

Priljubljenost božične uspešnice All I Want for Christmas Is You tudi četrt stoletja po izidu ne upada. Nasprotno, glede na podatke ameriške glasbene revije Billboard skladba še nikoli ni bila bolj priljubljena ‒ ta teden je namreč na glasbeni lestvici Hot 100 zasedla prvo mesto, kar ji doslej še ni uspelo.

Uspešnica ameriške zvezdnice Mariah Carey se v prazničnem času sicer vsako leto začne vzpenjati po lestvici. Lani se je ustavila na tretjem mestu, na glasbeni platformi Spotify pa je bila 24. decembra predvajana več kot 10,8-milijonkrat, kar je rekordno število predvajanj posamezne skladbe v 24 urah. Pesem, ki jo decembra vsako leto predvajajo po vsem svetu, je ameriška pevka izdala leta 1994 na albumu Merry Christmas, ki trenutno zaseda prvo mesto na Billboardovi lestvici R&B albumov.

Na vrhu Billboardove lestvice božične uspešnice ni bilo že vse od leta 1958, ko je to uspelo skupini Chipmunks s pesmijo The Chipmunk Song. Mariah Carey je z različnimi uspešnicami to sicer uspelo že 19-krat ‒ večkrat od nje so se na vrh uvrstili le Beatli, ki jim je to uspelo 20-krat.