Chris Cornell leta 2015 na promocijski fotografiji za njegov zadnji soloalbum Higher Truth. Foto: AP

Kot poroča spletni portal Variety, bodo projekt producirali Cornellova vdova Vicky, Brad Pitt in produkcijska hiša Petra Berga Film 45. Berg bo film tudi režiral.

Cornell je bil pevec Soundgarden vse od ustanovitve 1984 do leta 1997, ko se je skupina razšla. Med največjimi uspešnicami zasedbe, pri kateri je bil Cornell tudi tekstopisec in ritemkitarist, je denimo Black Hole Sun, ki je dosegla tudi širše poslušalstvo. Skupaj s člani Pearl Jama je bil tudi soustanovitelj "superskupine" Temple of the Dog, ki je v začetku 90. nastala kot poklon pokojnemu prijatelju, še enem glasbeniku s seattelske glasbene scene, Andrewu Woodu.

Temple Of The Dog - Hunger Strike

Ob nastopu novega tisočletja je Cornell s člani Rage Against the Machine, natančneje s Tomom Morellom na kitari, Timom Commerfordom na basu in spremljevalnih vokalih ter Bradom Wilkom na bobnih, ustanovil zasedbo Audioslave. Skupina Soundgarden se je nato spet združila leta 2011. Sredi njihove turneje maja 2017 je Cornell po koncertu v Detroitu storil samomor. Po toksikološkem poročilu je pred tem zaužil več različnih zdravil, od pomirjeval do uspaval. Star je bil 52 let.

Januarja letos je v Forumu v Los Angelesu potekal koncert v spomin na pokojnega s tremi grammyji nagrajenega glasbenika. Koncert I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell je pripravila Vicky Cornell z drugimi ikoničnimi imeni grungea, kot sta člana skupine Pearl Jam Stone Gossard in Jeff Ament. Med drugim so nastopili Miley Cyrus, Foo Fighters, Metallica, Brandi Carlile in Chris Stapleton, koncerta pa se je udeležil tudi Brad Pitt.