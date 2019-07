Sheeran bo novi album predstavil tudi na turneji. Foto: EPA

Vse pesmi na plošči vključujejo druge umetnike, zato so zvrsti na albumu precej razgibane. Med prestižnimi gosti so se znašli Khalid, Cardi B, Chance the Rapper, Justin Bieber, Eminem, 50 Cent, Bruno Mars, Skrillex, Camila Cabello, YEBBA in Travis Scott.

Hkrati z albumom je izšel tudi nov videospot za pesem Antisocial, v katerem se skupaj s Scottom preoblači v različne filmske vloge.

Album je sicer malo bolj hiphopovsko obarvan, a vsebuje tudi veliko pop balad, kakršnih smo od pevca vajeni. Šest pesmi na albumu je glasbenik predstavil že maja, med njimi I Don’t Care, ki jo je pevec pripravil v sodelovanju s superzvezdnikom Justinom Bieberjem, druge skladbe na albumu pa so popolnoma nove.

Rap kralja

Največ zanimanja je požela osma skladba na plošči z naslovom Remember the name, v kateri je sodeloval z Eminemom in 50 Centom. Pesem precej spominja na zlato dobo Eminemovega ustvarjanja, v rapanju pa se je spet preizkusil tudi Sheeran.

V pesmi je Sheeran omenil svojo ženo, s čimer je prvič priznal, da je poročen. V intervjuju takoj po izidu albuma je potrdil poročanja medijev, da sta se s prijateljico iz srednje šole Cherry Seaborn poročila decembra.