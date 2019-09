Vse najboljše, Bruce Springsteen! Foto: AP

Ameriški roker evropskih korenin je poleg tega eden redkih glasbenikov, ki so se v štirih zaporednih desetletjih uvrstili na prvo mesto ameriške Billboardove lestvice 200 najbolje prodajanih albumov. Junija je na trg prišla njegova najnovejša plošča Western Stars.

Bruce Springsteen se je rodil na današnji dan leta 1949 v New Jerseyju v delavsko družino. Reden dohodek je družini prinašala mama, ki je delala kot tajnica v zavarovalnici. Z očetom, ki mu ni bilo všeč njegovo igranje kitare, je imel težko razmerje, a je ob sprejetju v Dvorano slavnih rock'n'rolla dejal, da se mora njemu zahvaliti, saj bi drugače pisal le vesele pesmi, kar se mu v 90. letih prejšnjega stoletja ni obrestovalo.

V poznih 60. letih prejšnjega stoletja je v Asbury Parku prvič srečal glasbenike, ki jih je leta 1972 povezal v E Street Band. Ravno v tem času je dobil vzdevek The Boss, ker je denar, zaslužen med koncerti, zbral skupaj in ga nato na enake dele razdelil članom benda. Prvi album Greetings from Asbury Park, N.J. in drugi z naslovom The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle navkljub kritiški hvali nista bila deležna velikega zanimanja javnosti.

Born to Run se je zapisal v glasbeno zgodovino

Svetovno slavo je začel žeti s tretjim albumom Born to Run, ki ga je po več kot letu naporov v glasbenem studiu izdal leta 1975. Ta in album Born in the U.S.A. iz leta 1984 sta mu prinesla največji uspeh. Poleg naslovnih skladb z omenjenih plošč so med njegovimi uspešnicami tudi Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days in The River. Prepoznaven je tako po rokovskih skladbah kot skladbah s prvinami folka, slovijo tudi njegovi energični maratonski koncerti.

Leta 1999 je bil sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla, v kateri se mu je leta 2014 pridružil tudi E Street Band. V svoji dolgi karieri je prodal več kot 135 milijonov plošč po svetu.

Znan podpornik demokratov

Springsteenova liberalna politika je postala bolj očitna v času njegove močne podpore Baracku Obami na ameriških volitvah leta 2008. Ob proslavljanju zmage Obame je bila prva pesem njegova The Rising. Ob predsednikovi inavguraciji pa je Springsteen pesem, ki so jo navdihnili gasilci, ki so umrli v terorističnih napadih 11. septembra 2001, zopet zapel. Obama ga je leta 2016 počastil s predsedniško medaljo svobode, ki velja za najvišje civilno priznanje v ZDA.

Ob podelitvi predsedniške medalje svobode. Foto: AP

Leta 2016 je objavil avtobiografijo Born to Run, ki je izšla tudi v slovenskem prevodu. V njej je razkril, da se vse življenje bori z depresijo in da je doživel dva čustvena zloma. Leta 2017 se je podal na broadwayske odrske deske, kjer je njegovo gostovanje trajalo več kot eno leto in zajemalo 236 razprodanih koncertov.

Junija je izšel njegov najnovejši album Western Stars, prvi po petih letih. O albumu je bil posnet istoimenski glasbeni dokumentarec, ki bo na platna prišel 25. oktobra. Z Western Stars se je roklegenda poklonila tudi glasbenikom, ki jih je poslušal v svojih mlajših letih, kot so Glen Campbell, Roy Orbison in Harry Nilsson.

Springsteen je še pred izidom letošnje plošče, za katero so ga navdihnile kalifornijske pop klasike iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, oznanil, da bo pričel snemati nov album s svojim E Street Bandom. Na turnejo se namerava zopet podati v prihodnjem letu.