Siddharta je letos pobrala kar tri zlate piščali. V preteklih letih so že dobili eno, in sicer leta 2015 za skladbo Ledena. Foto: Organizator

V Ljubljani so peto leto zapored podelili glasbene nagrade zlata piščal za preteklo leto. Kot omenjeno, je v kar treh od petih kategorij zmagala zasedba Siddharta ‒ nagrajena je bila tako za pesem Medrevesa, ki je postala skladba leta, kot za album Nomadi, obenem pa je bila razglašena tudi za izvajalca leta.

Nagrada je dobila ime po piščali, najdeni leta 1995 v jamskem paleolitskem najdišču Divje babe, ki datira v čas cca. 60.000 let pred našim štetjem. To je izjemen dokaz, da umetniško izražanje sega daleč v pradavnino, da je glasba verjetno najstarejša oblika umetniškega izražanja in da je prvi znani glasbeni izvajalec živel prav na območju naše države. Društvo Zlata piščal

Novinca leta 2018 sta po mnenju akademije Zala Kralj & Gašper Šantl, tokratno nagrado za življenjsko delo pa so podelili legendarnemu Janezu Bončini - Benču.

V kategoriji skladbe leta je imela Siddharta sicer še eno železo v ognju (skladbo A.M.L.P), poleg te pa so bile nominirane še Ker tu je vse tako lepo v izvedbi zasedbe Koala Voice, Boli me K (Dan D), Sinner (Fed Horses) in Umru zate (MRFY).

Novinca leta sta postala Zala Kralj in Gašper Šantl. Foto: BoBo/Alen Milavec

Za izvajalca leta so bili poleg Siddharte nominirani še MRFY, Koala Voice, Hamo & Tribute2Love ter Zala Kralj in Gašper Šantl, za album leta pa MRFY – Story, Dan D ‒ Milo za drago, Koala Voice ‒ Woo Horsie, Laibach ‒ The Sound Of Music.

Ob Zali in Gašperju, ki sta na koncu slavila v kategoriji novinca leta, so se za ta naziv potegovali še Leonart, Fed Horses, Lumberjack in Haiku Garden. Mimogrede, za Zalo in Gašperja, ki sta nas letos zastopala na Evroviziji in na koncu osvojila 15. mesto, je to že druga piščal ‒ lani sta jo prejela za skladbo leta (Valovi).

Nagrajence izbira 91-članska akademija

V imenu Janeza Bončine Benča, ki je bil nagrajen za življenjsko delo, so nagrado prevzeli člani njegovega benda oz. Jani Moder. Foto: BoBo/Alen Milavec

Nagrade zlata piščal vsako leto izbira in podeljuje posebna akademija, v katero so letos povabili 91 članov z različnih področij, povezanih z glasbo ‒ od glasbenih urednikov, novinarjev specialistov, producentov, organizatorjev glasbenih dogodkov, intelektualcev s področja kulture.

Nominirance so med več sto kandidati, ki so svoja dela objavili v letu 2018, najprej izbirali v prvem krogu. Tisti, ki so prejeli točke, so se nato uvrstili v drugi krog, kjer se je prvih pet v posamezni kategoriji prebilo med nominirance, najvišje število točk pa je prineslo nagrado, so pojasnili organizatorji.

Zlate piščali podeljujejo zadnjih pet let. Foto: BoBo/Alen Milavec

Edine slovenske glasbene nagrade

Zlate piščali sicer podeljujejo šele zadnjih pet let, so pa edine slovenske glasbene nagrade. "Vedno znova vidimo, kako pomembno je, da glasbeni ceh reflektira samega sebe, poda oceno, nagrado pohvalo. Bistvenega pomena je, da imajo glasbeniki tudi v Sloveniji svoje glasbene nagrade, katere so sprejeli in s katerimi se lahko identificirajo," poudarjajo v društvu Zlata piščal.