Na današnji dan pred 50 leti so ameriški astronavti v sklopu odprave Apollo 11 na raketi Saturn 5 poleteli proti Luni, kjer so nekaj dni zatem tudi pristali.

Neil Armstrong in Aldrin sta 21. julija po srednjeevropskem času kot prva človeka stopila na površje Lune in se s tem zapisala v zgodovino. Misijo v vesolje je ves čas spremljala tudi glasba z Zemlje.

Foto: EPA

Na avdiokasetah, ki so jih odnesli s sabo, je bila tudi pesem Fly Me to the Moon v izvedbi Franka Sinatre iz leta 1964, ki so jo poslušali že astronavti, ki so proti Luni poleteli maja 1969 v okviru misije Apollo 10.

Vendar pa je ta pesem postala večna s tem, ko jo je Buzz Aldrin predvajal, ko je nekaj minut za Neilom Armstrongom stopil na Luno, piše ameriška revija Vanity Fair.

Aldrin si je za svoj seznam izbral predvsem umirjene pesmi, med katerimi je bila tudi Galveston v izvedbi Glena Campbella, ki so jo Američani pogosto dojemali kot domoljubno pesem. Govori namreč o vojaku, ki pogreša svoje dekle.

Drugi človek, ki je stopil na Luno, si je zaželel tudi skladbo People Barbre Streisand, je za omenjeno revijo povedal Mickey Kapp, ki je prijateljeval z astronavti in zanje pripravil kasete za poslušanje med odpravo.

Armstrong si je med drugim zaželel, da bi med potovanjem poslušal glasbo z albuma Music Out of the Moon, ki so ga posneli Samuel J. Hoffman, Harry Ravel in Les Baxter. Pesmi s tega albuma so zmes džeza iz 40. let prejšnjega stoletja in orkestralne filmske glasbe.

Tretji član posadke Apolla 11 Michael Collins si je med drugim za spremljavo na odpravi izbral pesem Everyone's Gone to the Moon britanskega kantavtorja Jonathana Kinga.

Ob vrnitvi na Zemljo so si astronavti predvajali pesem Mother Country Johna Stewarta. Ta je sicer veljal za neuradnega skladatelja ameriške vesoljske agencije Nasa.

Leta 1969 je izdal tudi pesem z naslovom Armstrong, s katero se je poklonil zgodovinskemu sprehodu po Luni, ob 25. obletnici odprave pa je izdal še album z enakim naslovom.