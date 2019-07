Skupina trenutno navdušuje na svetovni turneji. Foto: EPA

Knjiga, ki so jo poimenovali The ABCs of Metallica, za vsako črko abecede opiše en dogodek iz zgodovine skupine. Po besedah članov zasedbe so jo izdali, ker želijo tudi najmlajše podpornike seznaniti s svojo zgodovino. Knjiga pa bo, kot kaže, zanimiva tudi za vse starejše oboževalce, saj vsebuje veliko anekdot in podatkov o Metallici, ki jih morda niste poznali.

Foto: EPA

Skupina, za katero so sicer značilne pesmi z mračno vsebino in nasiljem, zagotavlja, da je knjiga primerna prav za vse starosti. Izkupiček od prodaje knjige, ki jo je v sodelovanju s skupino napisal Howie Abrams, ilustriral pa Michael McLeer, bo skupina namenila za dobrodelne namene.