Foto: Organizator

Tradicionalni poletni festival v Trnovem, še do lani imenovan Trnfest, je v zadnjih letih dvigoval veliko prahu. Lani je prvič potekal v organizaciji Centra slovanskih kultur France Prešeren in tudi letos bo tako, poleg spremembe imena pa je letošnja novost tudi vstopnina 5 evrov.

Kot je za Radio Slovenija povedal programski vodja festivala Iztok Kurnik, so se za ta korak odločili, ker jim “na žalost ni uspelo pridobiti razpisnih ali sponzorskih sredstev, zato ga krijejo v celoti sami. Letos je velik poudarek na tem, da vsakega izvajalca plačajo po dogovoru, kar se v preteklosti ni dogajalo.”

Trnfest vsako leto privabi precej ljubiteljev glasbe. Foto: BoBo

Sporom med predstavniki KUD-a France Prešeren, ki je festival organiziral v preteklosti, in Centrom slovanskih kultur, ki ga vodi ukrajinski poslovnež Arthur Azarkevič, ni videti konca in ti se zdaj nadaljujejo v sodnih dvoranah. Organizatorji so se zato odločili, da ne bodo več vztrajali pri registraciji blagovne znamke Trnfest, ampak da bodo festival preimenovali v Trnovfest.“Ravno zato, ker iščemo, kako se od zdrah prepirov in depresije odmakniti, smo z novim optimizmom štartali v nov TrNOVfest,” še dodaja Kurnik.

Letos bomo na festivalu, ki poteka ves avgust, lahko spremljali kar nekaj prestižnih imen slovenske, balkanske in svetovne glasbene scene. Poleg omenjenega uvodnega koncerta Hama bodo na festivalu nastopili še Rambo Amadeus, Bohem, Zabranjeno pušenje, Noctiferia, Manouche, Nipke, N’Toko, Crvena jabuka, Slon in Sadež, Zaklonišče prepeva, MI2 in Tabu.

Poleg večernih koncertov organizatorji načrtujejo bogat kulturno-glasbeni spremljevalni program, ki bo potekal vse dni festivala. Po vsakem koncertu pa bo v klubskih prostorih do poznih jutranjih ur organizirana še zabava z priznanimi DJ-ji.