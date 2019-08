Ker je Gould veliki ljubitelj Balkana in se tam redno mudi, je bilo edino logično, da začne destilirati rakijo. Poimenoval jo je - "Yebiga".

56-letni Kalifornijčan svojo različico slivovke proizvaja v Srbiji, natančneje, v okolici Kraljeva, izvaža pa jo v ZDA.

Rakija se prodaja pod sloganom "Stara ve najbolje" in motom "Zediniti Balkan, požirek za požirkom", etiketa pa spominja na osmrtnico, s priletno Srbkinjo, ki srka šilce žganja.

"Veliko ljudi tega ne ve, a več desetletij sem obiskoval Balkan in vzljubil njihovo priljubljeno žganje, imenovano rakija. Na Balkanu jo delajo že več stoletij, a zdi se, da jo v Ameriki pozna le malo ljudi," je povedal rocker.

Pijača za vse priložnosti

Gould pravi, da je navdušen nad okusom rakije in dejstvom, da je ta pijača bistveni del balkanske kulture in da jo pogosto pijejo na porokah, pa tudi na pogrebih.

"Velika pijača lahko včasih definira narod in postane del njegove mitologije," je zapisal Gould v svojem manifestu o rakiji.

Faith No More so bili eden redkih bandov, ki so javno kritizirali Natove napade na Srbijo. Billy Gould je na sliki levo. Foto: AP

"V jugovzhodni Evropi je ta pijača rakija, proizvod globoke prefinjenosti, ki se je prenašala iz generacije v generacijo. Rakija je ključna sestavina v tkanju življenja, od rojstva do poroke in pogreba in vsega vmes."

Prosrbski rockerji

Gouldova "premium" rakija ima 43% alkohola, narejena je iz izključno naravnih sestavin, ročno obranih sliv in izvirske gorske vode, zori pa v hrastovih sodih najmanj 18 mesecev.

Zaenkrat "Yebiga" prodaja samo v domači Kaliforniji, upa pa, da bo prodajo kmalu razširil tudi v druge dele ZDA in slivovici dodal še druga sadna žganja.

Kot izpostavlja srbski Kurir, so bili priljubljeni rockerji iz San Francisca ena redkih glasbenih skupin, ki je Srbiji izrazila podporo med Natovimi napadi leta 1999.

V Srbiji so prvič nastopili leta 2010, na priljubljenem festivalu Exit, samostojni koncert v Beogradu pa so odigrali leta 2012.

Pred prihodom v Beograd so na Facebooku v cirilici zapisali "Srbija, prinašamo žur, lahko prinesete rakijo!".

Za slivovko tudi Gaga

Gould je takrat za medije dejal, da skupina že kar 20 let skuša priti v Beograd, zdaj pa da jim je končno uspelo.

"Beograd ni samo eden mojih najljubših mest na svetu, ampak tudi mesto, v katerem sem bil na številnih koncertih, tako, da vem, kako krasna je vaša publika in kakšna energija je na koncertih. V veliko čast in zadovoljstvo nam je, da končno prihajamo v vašo prestolnico in jo razsujemo s svojo glasbo," je povedal basist.

Gould sicer ni prvi zvezdnik, ki je izrekel svojo naklonjenost rakiji - leta 2015 je Srbe navdušila Lady Gaga, ko je na svojem Instagramu objavila fotografijo sebe v majici "F the Coca, f* the pizza, All we need is shljivovitza".

Gre sicer za pogost motiv majice, ki jo prodajajo po beograjskih stojnicah.