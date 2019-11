Pitt še vedno velja za za enega najprivlačnejših moških Hollywooda. Foto: EPA

Nazadnje sta igralca skupaj obiskala galerijo v Los Angelesu, kjer sta si ogledala novo razstavo. Po poročanju očividcev sta cel večer preživela skupaj in dogodek zapustila v istem avtu. To ni njun prvi tak skupni nastop, saj sta se na različnih hollywoodskih dogodkih že večkrat pojavila skupaj.

Shawcatova je za sodelovanje v televizijskih serijah prejela tudi precej priznanj. Foto: EPA

Priznati je sicer treba, da to ni prva govorica o novi ljubezni 55-letnega igralca v zadnjih mesecih. V preteklosti naj bi se videval z ustvarjalko nakita in zdravilko Sat Hari Khalsa in oblikovalko Neri Oxman, ki pa je govorico odločno zanikala. Vse dosedanje govorice so se izkazale za neresnične.

Če sta s Shawkatovo par, bo to prvo ljubezensko razmerje za igralca, po travmatični ločitvi od nekdanje žene Angeline Jolie. Nekoč glavni zvezdniški par Hollywooda se je razšel lani, Angelina pa je pred kratkim izdala, da že nekaj časa pogosto hodi na zmenke.

Alia Shawkat je sicer najbolj znana po svoji vlogi kot Maeby Fünke v seriji Arrested Development, nastopala pa je v mnogih večjih in manjših humorističnih vlogah. Po svojem uspehu na televizijskih zaslonih se je podala tudi v svet produkcije, kjer je do zdaj producirala več manjših filmskih projektov.