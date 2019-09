Demi je zdaj že skoraj deset let srečno samska. Foto: EPA

V knjigi, polni čustvenih izpovedi in razkritij, se igralka in producentka sooča s svojo preteklostjo in življenjskimi težavami. Pri petnajstih letih jo je zaznamovalo posilstvo, zaradi katerega ima občutek, da nikoli ni zares doživela mladosti.

Ko se je leta 2003 zapletla s 15 let mlajšim igralskim kolegom Ashtonom Kutcherjem, se ji je ta mladost vrnila. “Z Ashtonom sem se počutila, kot bi bila spet mlada in doživela mladost, ki mi je bila ukradena,” v knjigi opisuje igralka.

Kmalu po začetku razmerja je tudi zanosila in z Ashtonom sta se veselila deklice, za katero sta imela že izbrano ime Chaplin Ray. A po šestih mesecih nosečnosti je spontano splavila in hčerko izgubila, kar jo je hudo prizadelo. Uteho je našla v alkoholu in močnih protibolečinskih tabletah, ki so jo popeljale v odvisnost. S Kutcherjem sta še večkrat neuspešno poskušala zanositi in se leta 2011 zaradi očitkov o njegovi nezvestobi razšla.