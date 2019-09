Huffmanova je zločin na sodišču skesano priznala. Foto: EPA

Na začetku leta je ameriško javnost razburila novica, da je več kot 50 vplivnih in bogatih oseb podkupovalo univerzitetno osebje, da bi sprejeli njihove sinove in sorodnike. Med najvidnejšimi obsojeni sta bili igralki Felicity Huffman in Lori Loughlin,

Huffmanova pa je prva izmed vidnejših vpletenih, ki je dočakala sodni epilog.

Razlog za hiter sodni postopek in relativno blago kazen je priznanje in kesanje igralke, ki je na sodišču izrazila hudo obžalovanje za zločin. Hoffmanova naj bi v prid svoje hčere podkupila izpitno komisijo t. i. SAT-preizkusov, ki so približno enakovredni naši maturi.

Loughlinova in mož Giannulli bosta na sodišču branila svojo nedolžnost. Foto: EPA

Sodnik je ob izreku sodbe povedal, da "strah pred neuspehom svojih otrok ni opravičilo za zločinsko dejanje, bolje zanje bi bilo, da so jim njihovi starši vzor odgovornih državljanov". Obsojena je sodbo sprejela s solzami v očeh in se opravičila hčerki za svoje napake. "Najbolj pa bi se rada opravičila vsem otrokom in staršem, ki se vsak dan trudijo, da bi dobili ocene, za katere sem jaz plačala," je ob razglasitvi sodbe dodala Hoffmanova.

Manj skesana pa je Lori Loughlin, ki je z možem, modnim oblikovalcem Mossimom Giannullijem, obtožena podkupovanja veslaške ekipe. Trenerjem veslanja Univerze Južne Kalifornije naj bi plačala več sto tisoč dolarjev, da bi zaradi športnih dosežkov na šolo sprejeli njeno hčer, čeprav ta nikoli ni veslala.

Loughlinova v nasprotju s Felicity Huffman krivde ne priznava in se bo proti obtožbam zagovarjala na sodišču. Zaradi veliko večje vsote denarja in zanikanja krivde pa ji ob morebitni obsodbi grozi veliko višja zaporna kazen, česar se po poročanju ameriških medijev igralka najbolj boji.