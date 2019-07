Foto: Reuters

Zaradi govoric, da odnosi med ženama princa Williama in princa Harryja niso ravno najboljši, vsaka njuna skupna pojavitev v javnosti pritegne precejšnjo pozornost. Nič drugače ni bilo na ženskem finalnem dvoboju, ki sta ga Kate Middleton in Meghan Markle oziroma vojvodinja Cambriška in vojvodinja Susseška spremljali iz kraljeve lože osrednjega igrišča All England Cluba v Wimbledonu.

Vojvodinja Cambriška je na ogled dvoboja med Američanko Sereno Williams in Romunko Simono Halep prišla v zeleni obleki Dolce in Gabbana z zlatimi gumbi. Pred teniškim dvobojem se je srečala z Marion Regan, lastnico farme Hugh Lowe, ki je na wimbledonskem turnirju uradni dobavitelj jagod. Reagan je po srečanju povedala: "Rekla je, da skuša doma vzgojiti jagode in me vprašala za nasvet ali dva."

37-letna Serena Williams je lovila že 24 zmago na turnirjih za grand slam. Foto: EPA

Vojvodinja se je nekaj minut družila tudi s skupino mladih teniških igralk, ki bodo nastopila v polfinalu dekliških dvojic. S Francozinjo Giulijo Morlet, Rusinjama Oksano Selekmetevo in Polino Kudermetovo ter Kamillo Bartone iz Latvije je govorila o izzivih, ki jih prinaša kombiniranje šole in športa.

Člani družine Middleton so bili redni gostje wimbledonskega turnirja tudi v zgodnejših fazah teniškega tekmovanja. Vojvodina sestra Pippa in brat James sta si ogledala več tekem prejšnji teden. Pippa Middleton si je iz kraljeve lože v spremstvu obeh vojvodinj ogledala tudi finalni dvoboj.

Incident, ki je sprožil val kritik

Turnirja se je letos že udeležila tudi vojvodinja Susseška, ki je s tribun že v zgodnejših fazah tekmovanja spodbujala Sereno Williams, s katero sta dobri prijateljici. Vojvodinja, ki se je maja poročila s princem Harryjem, se je morala spoprijeti tudi s kritikami, saj naj bi njeni varnostniki preostalim gledalcem na tribuni skušali preprečiti, da jo fotografirajo. Enega od gledalcev so varnostniki obtožili vdiranja v njeno zasebnost, ko je skušal posneti selfi. Po njegovih navedbah sploh ni vedel, da za njim sedi vojvodinja.

Nad dejanji varnostnikov vojvodinje se je zgražala tudi 64-letna nekdanja BBC-jeva novinarka Sally Jones, ki je pojasnila, da je bila šokirana, ko jo je v Wimbledonu eden izmed članov varnostne ekipe prosil, naj ne fotografira vojvodinje, čeprav je razložila, da je v bistvu fotografirala Sereno Williams.

Finalnega dvoboja na Wimbledonu se je udeležila tudi britanska premierka Theresa May. Foto: EPA

"To ni zaseben obisk"

Na incident se je odzval tudi Piers Morgan, ki svojega neodobravanja vojvodinje tudi sicer ne skriva. "To ne more biti zaseben obisk, če si vojvodinja Susseška, ki si tekmo svoje prijateljice Serene Williams v družbi prijateljic v Wimbledonu ogleda brezplačno in z najboljših sedežev. Ne gre za zaseben obisk, ampak si tam kot članica kraljeve družine." Dodal je, da se mora Marklova naučiti, da ni več zgolj zvezdnica, temveč vojvodinja Susseška.

Po kritikah je vojvodinji v bran stopila prva zvezdnica ženskega turnirja Serena Williams, ki je dejala, da si "boljše prijateljice ne bi mogla želeti".

Serena Williams je v ženskem finalu lovila rekordno zmago. Sedemkratna zmagovalka Wimbledona je na turnirjih za grand slam zmagala že 23-krat. Izenačenje rekorda Margret Court, ki ga Avstralka drži že od sedemdesetih let, ji je preprečila Simona Halep, ki je Američanko odpravila v zgolj 55 minutah in s tem postala nova kraljica Wimbledona.