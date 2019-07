Maya Hawke kot Robin v seriji Stranger Things. Foto: Netflix

Ponosen je tudi Hawke, štirikratni oskarjevski nominiranec, ki je po premieri tretje sezone Netflixove uspešnice na Instagramu pel hvalo hčerki.

"Morda je komu ušla njena vloga v lanski BBC-jevi produkciji Malih žensk. Morda je komu ušlo njeno delo na Juilliardu. Vem, da so mnogim ušle njene vloge v srednješolskih predstavah - preklemansko, še celo meni jih je ušlo nekaj, pa sem njen oče," je zapisal 48-letni igralec na Instagramu ob posnetku Maye v vlogi Robin v Stranger Things.

Maya z očetom Ethanom Hawkom. Foto: AP

"Nekateri od vas morda poznate njeno glasbo, drugi ne. Ampak, dame in gospodje, spoznajte MAYO HAWKE. Ona je prava stvar."

Maya je najstarejši otrok nekdanjih zakoncev Thurman - Hawke, ki sta bila poročena med letoma 1998 in 2005, v tem času pa se jima je rodil še sin Levon, danes star 17 let.

Maya je nedavno za WWD razkrila, da so ustvarjalci serije Stranger Things lik Robin pravzaprav oblikovali po njenem značaju. "Sem izjemno vesela, živahna oseba, še posebej na snemanju. V prostor vnesem veliko energije, morda zaradi živčnosti, ampak ustvarjalci so nekako črpali iz tega in potem začeli pisati lik Robin bolj v tej smeri," je povedala.

"Na snemanje sem prišla z mislijo, okej, Robin je sarkastična, zdolgočasena nad svojim življenjem, prizemljena, hoče biti kot Madonna, kul dekle, ki pa je nihče ne opazi. A potem je med sezono postala bolj in bolj kot jaz. Imela sem veliko srečo, da sem dobila vlogo, na snemanju pa sem se izjemno zabavala," je še dodala.

Uma Thurman in Ethan Hawke sta bila poročena med letoma 1998 in 2005, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka. Foto: AP

Igralski gen

In čeprav je bil igralski gen Mayi, ki je tudi videti kot izrezana kombinacija obeh slavnih staršev, položen v zibko, pa 21-letnica ni bila vedno prepričana, da so želi slediti poti staršev. "Malce sem se upirala igralstvu, ker je bil to družinski posel, dokler se nisem zavedela, da me to najbolj osrečuje in da sem v tem najboljša," je povedala za WWD.

"Vedno je bila umetnica, pisala je pesmi, pela," pa je o Maji povedal Hawke za People, ki je ob tem dodal, da je igralstvo odkrila šele v prvem letniku srednje šole.

Maya je po srednji šoli vpisala dramsko igro na prestižnem Juilliardu, nato je prišla prva večja prelomnica. Med študijem so ji ponudili vlogo v BBC-jevi predelavi Malih žensk, v kateri bi igrala ob boku Emme Watson in Angele Lansbury – a bi morala zato obesiti šolo na klin.

Težka odločitev se je Mayi nazadnje obrestovala. "Besede ne morejo opisati. Gledati jo v Malih ženskah je eden najbolj izjemnih trenutkov v mojem življenju," je dejal Hawke za People. "Videti svojega otroka, kako cveti, in to v poklicu, do katerega imaš toliko spoštovanja, ki sem mu posvetil tudi svoje življenje ... tako zelo ponosen sem nanjo."