Na fotografiji, posneti v petek za Gwynethin 47. rojstni dan, so tri generacije - poleg Paltrowove in Apple še babica Blythe Danner (76), prav tako igralka.

"Danes je rojstni dan srednje, ampak dajmo slaviti celotno rodbino Danner-Paltrow-Martin. Tu imamo tri prijazne, nadarjene, ljubke, čudovite ženske. Jabolko ne pade daleč od drevesa - in tudi Jabolko (Apple, op. a.) ne. Želim ti najboljše možno leto, @gwynethpaltrow!," je zapisal ob fotografiji Blasberg.

Oboževalci z oskarjem nagrajene igralke so bili nad fotografijo navdušeni in mnogi so takoj izpostavili, kako zelo podobne so si vse tri.

"Videti so kot trojčice," je pripomnil eden komentator. "Kot sestre," je zapisal drugi. "Kakšna naravna lepota," je dejal tretji. "Prekrasne, prekrasne, prekrasne" in "Vse ste lepe, ampak Apple pa je naravnost prekrasna".

Za Apple je sicer znano, da ni najbolj navdušena, kadar njena mama kdaj objavi kakšno njeno fotografijo na družabnih omrežjih. Tako je enkrat celo javno zapisala pod objavo, da "sta se zmenili drugače glede objavljanja fotografij".