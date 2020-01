"Mnogi so govorili, da sem videti zelo slabo ali da se drogiram, a niso vedeli, da so mi pred kratkim odkrili boreliozo, poleg tega pa še mononukleozo. Oboje je prizadelo mojo kožo, delovanje možganov, vplivalo na energijo in splošno zdravje. Svoje stanje bom podrobneje pojasnil v dokumentarcu, ki ga bom v kratkem objavil na YouTubu. Vsi boste lahko videli, da se borim, a zmagujem! Za menoj je nekaj težkih let, a pravilno zdravljenje mi bo pomagalo v boju s to za zdaj še neozdravljivo boleznijo. Vrnil se bom še močnejši," je zapisal.

Borelioza pogosto povzroči izpuščaje na koži, bolečine v mišicah in utrujenost.

Podprla ga je tudi njegova žena, manekenka Hailey, ki je opozorila vse tiste, ki zanikajo resnost borelioze, naj jo raziščejo ter prisluhnejo zgodbam tistih, ki se z njo borijo že leta.

Pevec je pred kratkim objavil novi single z naslovom Yummy. S tem je naznanil svoj peti studijski album, ki ga napoveduje za letos.