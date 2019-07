Glasbenica Pink je še pred nekaj meseci zatrdila, da so objave otrok na družbenih omrežjih vedno pospremili zlobni komentarji, zaradi česar se je odločila, da tega ne bo več počela.

A pretekli konec tedna je zvezdnica objavila serijo fotografij iz Berlina, na eni izmed njih pa njen dveletni sin Jameson in njegova osemletna sestrica Willow tekata mimo betonskih blokov, ki sestavljajo spominski park. In takoj se je usulo.

Že takoj ob objavi je pevka, znana po številnih uspešnicah, kot sta Get the Party started in Raise your Glass, sicer pripisala: "Berlin, rada te imam ... in za vse komentarje – ta dva otroka sta pravzaprav Juda, saj sem to tudi jaz v celoti po mamini strani. Človek, ki je zgradil to, je verjel, da naj bodo otroci pač otroci. In zame je to praznovanje življenja po smrti. Prosim, zadržite svoje sovraštvo zase."

Bolj "sproščen" kraj

Toda ni pomagalo – nekateri so jo nemudoma obtožili, da je nespoštljiva, drugi so menili, da bi morala naučiti svoje otroke, kako spoštovati neki prostor.

Stvaritev ameriškega arhitekta Petra Eisenmana se razprostira na 19.000 kvadratnih metrih, kar je enako trem nogometnim igriščem, vsebuje pa imena 3,5 milijona dokumentiranih žrtev holokavsta. Foto: EPA

Pink se je branila tudi s tem, da je citirala arhitekta, ki je dejal, da se njegov spominski park razlikuje na primer od zloglasnega taborišča Auschwitz, zato se lahko bolj sproščeno vedejo tudi obiskovalci. In res so tako na številnih agencijskih fotografijah ujeti ljudje, ki posedajo na betonskih blokih, jih preskakujejo in delajo selfije.

Spomenik, ki ga sestavlja 2.711 betonskih blokov, stoji med Brandenburškimi vrati in Potsdamskim trgom, skoraj na vrhu berlinskega bunkerja, v katerem je 30. aprila 1945 Adolf Hitler naredil samomor. Foto: EPA

Čeprav so jo številni spletni uporabniki podprli, se je kritiziranje nadaljevalo in Pink se je nazadnje odločila, da onemogoči komentarje pod vsemi novimi fotografijami, ki jih objavlja. "Zgolj prijateljski opomnik za vse, ki ga potrebujete," je zapisala pevka ob fotografiji svojega moža v bazenu in dodala simbol sredinca. Obvestila jih je, da na tej strani več ne bo komentarjev, "vsem preostalim" pa sporočila, da jih ima rada.