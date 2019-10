Hillary in Bill Clinton sta poročena od leta 1975. Foto: AP

Clintonova se je v sklopu promocije svoje nove knjige o pogumnih ženskah, ki jo je napisala s hčerko Chelsea, ustavila v oddaji Good Morning America, kjer so jo vprašali tudi o lastnih pogumnih trenutkih.



Zakon nekdanjega predsednika ZDA in nekdanje prve dame se je na resni preizkušnji znašel po Clintonovem razmerju z Monico Lewinsky med letoma 1995 in 1997, a govorice o njegovih skokih čez plot so se vlekle čez vsa 90. leta.

In Hillary se jim ni mogla ogniti niti, ko je leta 2016 sama kandidirala za predsednico proti Donaldu Trumpu, on pa je kljub svoji dobro zabeleženi nezvestobi te očitke ponovno privlekel na dan.



Clintonovo razmerje s svojo praktikantko Monico Lewinsky je trajalo dve leti. Foto: AP

Clintonova je v svoji knjigi spominov iz leta 2003 "Living History" iskreno spregovorila o bolečini, ko je prišlo na dan Billovo razmerje z Monico, ko je bila ta pripravnica v Beli hiši. On je bil takrat star 49 let, ona pa 22.

"Komaj sem dihala. Hlastoč za zrakom, sem začela jokati in se dreti nanj, Kaj hočeš reči? Zakaj si mi lagal?" se Clintonova spominja svojega odziva, ko je izvedela resnico od svojega soproga. "Samo stal je tam in ponavljal, kako mu je žal in kako je skušal samo zaščititi naju s Chelsea. Osupla sem bila, strtega srca in ogorčena, da sem mu kadarkoli verjela," je zapisala. A ga vseeno ni zapustila.

"Dve najtežji odločitvi, kar sem jih sprejela v svojem življenju, sta bili, da sem ostala poročena z Billom in da sem kandidirala za senatorko," je zapisala v knjigi. "A vedela sem, da si želim, da najin zakon ohranim, če se da, ker sem ljubila Billa in ker sem se zavedla, koliko sem cenila leta, ki sva jih preživela skupaj. Vedela sem, da ne bi mogla vzgajati Chelsea sama tako dobro kot skupaj z njim."

"Upala sem, da bi se z Billom lahko postarala skupaj. Oba sva bila odločena, da rešiva najin zakon z vero, ljubeznijo in skupno preteklostjo."