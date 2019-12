Novinarka televizijske mreže WSAV Alex Bozarjian se je konec tedna v živo vklopila v program med tekaško prireditvijo Savannah Bridge Run v zvezni državi Georgia, posnetek vklopa pa je nato na Twitterju delila ena izmed jeznih gledalk.

Prikazuje namreč številne tekače, kako tik nad njeno glavo poskušajo priti v kader, mahajo in se pačijo, Bozarjianova pa se vseeno trudi zbrano nadaljevati, dokler je eden izmed tekačev ne zgrabi za zadnjico. Z odprtimi usti se zastrmi za njim in potrebuje nekaj sekund, da se spet zbere.

Velikanski odziv na dogodek

Posnetek z očitkom, da jo je možakar s tem nadlegovanjem spravil v zadrego in objektiviziral ter da se ne bi smela nobena ženska spopadati s tem na svojem delovnem mestu ali kjerkoli, je delila tudi Bozarjianova.

Pod njim se je usulo 7.000 komentarjev, deljen je bil skoraj 200.000-krat in je zbral že več kot 700.000 všečkov. Besno so se odzvali so se številni njeni kolegi: "Ne dotikajte se novinarjev. Pika!" je zapisala Caitlyn Penter s tv-mreže WLOS.

Na zapis Bozarjianove se je odzval tudi predsednik mestnega športnega združenja Robert Wells, ki je zapisal, da je bilo to popolnoma nesprejemljivo in ji zagotovil, da bodo tekača identificirali, kar so sicer že storili uporabniki družbenih omrežij.

Nenadni poljub na lice

Ko ga bodo tudi uradne osebe, se mu slabo piše. Podoben incident se je v ZDA zgodil že jeseni, ko se je novinarka Sara Rivest v živo oglašala v zvezi s festivalom Bourbon and Beyond v Kentuckyju, ko je čez kader sprehodila trojica, eden od njih pa se je nato vrnil in jo cmoknil na lice, preden se mu je lahko izmaknila.

Moškega je policija nato identificirala kot Erica Goodmana, ovadili so ga zaradi nadlegovanja s fizičnim kontaktom, kar je prekršek, in dobil je poziv na sodišče.

Skesano opravičilo

Riversovi je sicer poslal pisno opravičilo, v katerem je pojasnil, da so se vračali s fantovščine, ko se je odločil za potezo, s katero je nameraval biti smešen, vendar se zdaj zaveda, da je bila neprimerna, nevljudna in nezrela. "Ko sem si ogledal posnetek in prebral odzive, sem začutil novo spoštovanje do tega, kako težko je biti poročevalec, še posebej v takem okolju. Narobe je, da sem prekinil vašo nalogo, vdrl v vaš zasebni prostor in vas naredil nemočno," je skesano pojasnjeval Rodriguez.

Riversova je verjela v njegovo iskrenost in opravičilo v celoti sprejela, a hkrati poudarila, da se očitno tudi sam zaveda, da imajo dejanja posledice in se je zato tudi strinjala s sankcioniranjem.