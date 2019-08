Chase Robinson se je podjetju Canal Productions pridružila leta 2008, ko je dobila delo osebne asistentke Roberta De Nira. Foto: Reuters

Podjetje Canal Productions, ki je v lasti hollywoodskega zvezdnika Roberta De Nira, je proti nekdanji podpredsednici produkcije in financ vložilo tožbo, s katero zahteva 6 milijonov dolarjev odškodnine. Podjetje večmilijonsko odškodnino zahteva od Chase Robinson, ki je leta 2008 dobila službo kot asistentka Roberta De Nira, podpredsednica produkcije in financ pa je postala leta 2017. Robinsonova je med drugim obtožena, da se je s pomočjo službene bančne kartice okoristila za več sto tisoč dolarjev, da je se je v svoji pisarni prikazala redko ter da je na delovnem mestu ure in ure gledala serije na Netflixu.

V januarja naj bi si v zgolj štirih dneh ogledala kar 55 epizod humoristične serije Prijatelji, med uživanjem v nanizanki si je privoščila kosilo pri prestižni dostavi hrane Caviar San Francisco, dan pa je zaključila z večerjo v razkošni manhattanski restavraciji Paolo's. Oba obrokaplačala s službeno bančno kartico. V restavraciji Paolo's je sicer zahajala redno in brez odobritve podjetja skupno zapravila več kot 12 tisoč dolarjev.

Podjetje nevede plačevalo za drage večerje in varstvo psa

Nekdanja podpredsednica produkcije in financ naj bi si v januarju privoščila maratonsko štidnevno gledanje serije Prijatelji. Foto: IMDb

Pri podjetju Roberta De Nira so navedli, da so bili opisani štirje dnevi v januarju bolj pravilo kot izjema. Po podatkih, ki so jih pridobili na njenem računalniku si je v marcu prav tako v štirih dneh ogledala 20 epizod serije Arrested Development in 10 epizod serije Schitt's Creek.

Robinsonova naj bi službeno bančno kartico uporabljala tudi za plačevanje osebnih prevozov in za nakupovanje hrane ter oblačil. Za prevoze z Uberjem je odštela 32 tisoč dolarjev, za nakupovanje v trgovinah s specialitetami pa skoraj 9 tisoč dolarjev. Poleg tega si je na račun podjetja kupila več Applovih mobilnih telefonov, torbico priznane modne znamke Louis Vuitton, podjetje pa je nevede plačevalo tudi za varstvo njenega psa.

Zahtevala tudi poplačilo za "neizkoriščen dopust"

Poleg vsega naštetega naj bi Robinsonova predložila lažne podatke računovodstvu podjetja, češ da štiri leta ni izkoristila niti dneva dopusta ter za to zahtevala poplačilo za neizkoriščene proste dneve. Canal Productions v tožbi navaja, da je pregled njene elektronske pošte razkril, da je redno koristila ves svoj dopust in da ga je celo prekoračila.

Canal Productionsod Robinsonove zahteva plačilo v višini 3 milijone dolarjev za nelojalnost in zlorabo pooblastil in dodatne 3 milijone za denarno škodo, ki jo je povzročila s svojimi dejanji. Tožba navaja: "V Robinsonovo in njen položaj je gospod De Niro vložil popolno zaupanje in vero, da bo svoje naloge opravljala odgovorno in v najboljšem interesu podjetja, njegovih financ in zaposlenih. Gledanje serij na Netflixu ni bilo na način povezano z obveznostmi in odgovornostjo Robinsonove. Po naših podatkih in prepričanjih je to v času, ko je prejemala plačilo, počela zgolj za svojo osebno zabavo in užitek."

Chase Robinson je v odstopni izjavi zavrnila vse očitke in obtožbe označila za smešne.