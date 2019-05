Meghan in Harry sta na uradnem profilu na Instagramu objavila video, v katerem se prikaže 14 fotografij s poroke, nekatere med njimi niso bile še nikoli objavljene. Ob objavi fotografij sta se zahvalila za ljubezen in podporo, ki ju prejemata z vseh koncev sveta.

Ob tem so mediji izbrskali nove informacije o rojstvu Archieja Harrisona. Meghanina želja je bila, da porod poteka na njenem domu v gradu Windsor, toda na koncu se za ta korak vseeno ni odločila, kot je mogoče razbrati iz rojstnega lista, je poročala agencija Press Association. Meghan je svojega prvorojenca rodila v eni izmed londonskih zasebnih bolnišnic.

Harry in Meghan s prvorojencem Archiejem. Ta je sedmi v vrsti za britanski prestol. Foto: Reuters

Meghan in Harry sta sicer zelo skrivnostna glede samega rojstva, v nasprotju s princem Williamom in Catherine, ki imata tri otroke, pa nista pozirala fotografom pred bolnišnico.

Meghan, princesa Združenega kraljestva

Nekdanja ameriška igralka je v rojstnem listu zapisana kot Rachel Meghan (to je njeno polno ime), njena visokost vojvodinja Susseška, v razdelku poklic pa je zapisala, da je princesa Združenega kraljestva. Tudi Catherine je pri rojstvu vseh treh otrok zapisala enak opis poklica.

Meghan s poroko ni postala princesa, naziv princ ali princesa je rezerviran za tiste, ki so v britansko kraljevo družino rojeni.

Deček ne bo imel naziva "njegova kraljeva visokost", po poročanju Guardiana pa bo prevzel enega izmed nižjih očetovih plemiških nazivov, najverjetneje grof Dumbartonski (Earl of Dumbarton). Princu Harryju je namreč ob poroki babica, kraljica Elizabeta II., podelila naziv vojvoda Susseški, tako da bi lahko njegov pomožni naziv grof Dumbartonski prešel na njegovega sina. Otrok tudi ne bo imel naziva princ ‒ razen če se bo kraljica odločila, da mu s kraljevim ukazom na željo Harryja in Meghan podeli ta naziv.

Foto: Reuters

Poroka leta 2018

Harry in Meghan sta se poročila 19. maja lani v kapeli sv. Jurija na gradu Windsor. Na veliko poroko je bilo povabljenih 600 gostov, med njimi številni znani obrazi, kot so Victoria in David Beckham, Oprah Winfrey, angleški igralec Idris Elba z zaročenko Sabrino Dhowre, igralec Tom Hardy, glasbenik James Blunt, voditelj James Corden, zvezdniški par George in Amal Clooney ... Vabil za poroko ni dobilo kar nekaj znanih političnih obrazov, je pa vabila dobilo več kot 2.500 Britancev, ki so v parku gradu lahko pričakali prihod ženina in neveste v kapelo svetega Jurija.