R. Kelly vse obtožbe zanika. Foto: AP

R. Kelly, eden najbolj prodajanih glasbenikov vseh časov, je v ponedeljek plačal varščino v višini 100.000 dolarjev in odkorakal na prostost. Kelly, ki se je policistom prostovoljno predal v petek, je pred sodnika stopil prejšnji konec tedna. R. Kellyja obtožnica bremeni desetih spolnih napadov na štiri ženske, tri od njih so bile v času napada še mladoletne. Prvi napad naj bi se zgodil 1998. Za vsakega izmed njih 52-letnemu pevcu grozi od tri do sedem let zaporne kazni. Glasbenik je vse obtožbe v ponedeljek zanikal.

Sodnik je ob Kellyjevi aretaciji določil varščino v višini milijon dolarjev, torej 250.000 dolarjev za posamezno žrtev. Čeprav se pevec varščine sprva ni odločil plačati in je nekaj dni bival v zaporu, je v ponedeljek le položil 100.000 dolarjev, torej zahtevano desetino varščine, in je lahko zapustil okrožni zapor Cook.

R. Kelly je sicer že moral predati svoj potni list, prepovedali pa so mu tudi vse stike z mlajšimi od 18 let.

Glasbenik se bo moral na sodišču po pisanju BBC-ja znova zglasiti 22. marca, Kellyjev odvetnik Steve Greenberg pa je zatrdil, da ni nobenega tveganja, da bi njegov klient pred naslednjo obravnavo pobegnil. Greenberg je pojasnil, da je R. Kelly, s pravim imenom Robert Sylvester Kelly, preveč znan, da bi se lahko izognil roki pravice, med drugim pa ima tudi finančne težave. Kelly je namreč le z veliko težavo zbral potreben denar za varščino.