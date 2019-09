Ocaskova vitka figura je močno zaznamovala vizualno podobo skupine. Foto: AP

Ocasek je bil poleg glavnega pevca tudi avtor večine pesmi priljubljene skupine The Cars, ki je v 70. letih z združevanjem novega vala, popa in glama pomembno zaznamovala glasbo prihodnjih desetletij.

Člani skupine The Cars ob njihovem sprejemu v Dvorano slavnih rokenrola. Foto: EPA

Vitka podoba Ocaska, ki je po navadi skrivnostno pogledoval izza sončnih očal, je bila poleg umirjenega in determinističnega ritma pesmi ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti skupine. Skupino The Cars so pred enim letom tudi sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola zaradi njihovega izjemnega prispevka k razvoju tega žanra.

Policija se je okrog štirih zjutraj odzvala na klic na pomoč, reševalci pa so pevca v njegovem newyorškem stanovanju že našli mrtvega. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za naravno smrt, uradni vzrok pa smrti še raziskujejo. Ric je sicer živel sam, saj se je pred približno enim letom ločil od manekenke Pauline Porizkove, s katero sta bila poročena 28 let. To je bila njegova tretja zveza, z vsako ženo pa ima tudi dva otroka.

Skupina The Cars je največji uspeh dosegla z albumom Heartbeat City leta 1984, s pesmimi, kot sta You might think in Drive. Poleg omenjenih je 40 njihovih skladb več tednov zdržalo na lestvici Billboard top 40, štirje njihovi albumi pa so se uvrstili na lestvico Billboard top 10. Skupina se je sicer leta 1988 razšla, a je pomembno vplivala tudi na naslednjo generacijo ustvarjalcev, kot so na primer Nirvana in Bad Religion.