Plavolaska z bujnimi oblinami je dekle rusko-ameriškega blogerja Vitalija Zdoroveckega, ki na družbenih omrežjih objavlja različne potegavščine in je leta 2016 tudi sam vdrl na košarkarski finale Lige NBA.

Kinsey so letos lovili po nogometnem igrišču v Madridu, ko sta se za evropsko lovoriko borila Tottenham in Liverpool, nekaj podobnega pa je par skušal ušpičiti tudi na nedavnem finalu južnoameriškega prvenstva Copa America, vendar so ju še pravočasno spregledali in sta zato prenočila v zaporu.

Zdaj pa se je posla očitno lotil še en družinski član. London je gostil finale svetovnega pokala v kriketu, ki ga je želela popestriti Vitalijeva mama Elena. Prav tako kot Kinsey je nosila kopalke z napisom Vitaly Uncensored, s katerimi oglašujejo spletno platformo Zdoroveckega. Varnostniki so ji namero sicer pravočasno preprečili, vendar pa so dogodek ujele kamere in Kinsey seveda ne bi mogla biti bolj ponosna na svojo taščo. Njen podvig je objavila na družbenih omrežjih in ji polaskala, da je "najbolj frajerska mama na svetu".

Vdori na igrišče so pač lahko zelo dobičkonosni – Liga prvakov je paru po ocenah namreč pinesla kar tri milijone funtov oglaševalskih sredstev. Pred tem je imela Kinsey "le" 300.000 sledilcev, številka pa je nato poskočila čez dva milijona, zdaj pa njeno življenje na Instagramu spremlja že 3,1 milijona ljudi. "Zaslužila sem dovolj, da se lahko upokojim pri 30 letih," se je pohvalila. Skokovito pa je naraslo tudi število naročnikov na Vitalijevo spletno stran.