Moda bi morala spodbujati enakost spolov in okolju prijazne prakse, je v Parizu povedala Victoria Beckham. Foto: Reuters

45-letna Beckhamova je o svojih začetkih spregovorila na 4. izdaji modne konference Vogue v Parizu. Britanska modna oblikovalka je pred več kot desetletjem predstavila svojo prvo kolekcijo, zavedala pa se je, da je pred njo težka naloga – osvojiti zahtevne modne kritike.

Čeprav je imela polno podporo velikih modnih oblikovalcev Karla Lagerfelda in Valentina Garavanija, jo je zloglasnost modne industrije vseeno presenetila. "Če bi takrat vedela, kar vem danes, ne vem, ali bi zbrala pogum za ta korak."

Nadaljevala je: "Zavedala sem se predsodkov, saj sem bila poročena z Davidom Beckhamom, bila sem članica (skupine) Spice Girls in kar naenkrat sem imela svojo kolekcijo, vedela sem, da bodo ljudje zavijali z očmi," je povedala Victoria.

Oblikovalka je prestala težko preizkušnjo, danes pa za svoje modno ustvarjanje dobiva pozitivne odzive z vseh strani, prejela je tudi številne modne nagrade.

Svoj modni imperij je pred kratkim dopolnila z linijo ličil, napovedala pa je tudi linijo izdelkov za nego kože in dišave.

Čeprav kaže, da Victorii idej in dela ne primanjkuje, pa podatki iz leta 2017 kažejo, da je blagovna znamka Beckham, ki je v lasti Victorie in njenega moža, nekdanjega nogometaša Davida Beckhama, ter agenta Davida Fullerja, v rdečih številkah. Takrat so se zatekli po pomoč k investicijski hiši – dobili so 30 milijonov britanskih funtov za oživitev modne znamke.