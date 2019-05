Halima Aden makes history as the first model to wear a hijab and burkini for Sports Illustrated Swimsuit: https://t.co/8WFD4hHmiH. pic.twitter.com/OsBthnjoLY — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) April 29, 2019

21-letno Adenovo so fotografirali na plaži Watamu Beach v Keniji, oblečeno v turkizni hidžab in temno moder burkini, muslimansko kopalno opravo, ki pokriva celotno žensko telo.

Vsakoletna izdaja SI-ja v kopalkah, ki izide 8. maja, je znana po fotografijah žensk v običajno precej razkrivajočih bikinijih.

Ob manekenkah se pogosto pojavijo tudi športne zvezdnice, kot sta bili v preteklosti teniška igralka Marija Šarapova in smučarska asinja Lindsey Vonn, vsake toliko časa pa se med njimi znajdejo tudi zvezdnice iz sveta glasbe in filma.

Rojena v begunskem taborišču

Adenova, ki je muslimanka, je bila rojena v begunskem taborišču Kakuma v Keniji, kjer je živela do svojega sedmega leta, ko se je preselila v ZDA. Prav zato so se pri SI-ju odločili, da jo fotografirajo v njeni rodni državi.

"Nenehno razmišljam o sebi pri šestih letih, ko sem v tej isti državi živela v begunskem taborišču. In da odrasteš, pa živiš ameriški sen in se vrneš v Kenijo ter se fotografiraš za SI v enem najlepših delov Kenije – mislim, da je to zgodba, ki si je nihče ne bi mogel izmisliti."

Postavljanje mejnikov

To ni prvič, da Halima postavlja mejnike. Leta 2016 je postala prva ženska v hidžabu na lepotnem tekmovanju za mis Minnesote. Pojavila se je tudi na naslovnici britanske izdaje revije Vogue in na modni pisti newyorškega tedna mode.

"Ne spremenite sebe, spremenite igro! Dame, vse je mogoče," je zapisala Adenova na Instagramu. "Biti v Sports Illustrated je toliko večje od mene same. Pošilja sporočilo moji skupnosti in svetu, da lahko ženske vseh različnih ozadij, videzov, vzgoj ... stopijo skupaj in se jih slavi."

Halima Aden na newyorškem tednu mode. Foto: AP

Za BBC pa: "Dekleta, ki nosijo hidžab, bi morala imeti vzornice v vsaki industriji. Zdaj videvamo političarke, poslovne ženske, TV-poročevalke in druge uspešne ženske v hidžabu v vidnih vlogah, in to je tisto sporočilo, ki ga moramo pošiljati."

Kritike na račun SI-ja

Niso pa vsi pripravljeni tako hitro čestitati SI-ju. Tako je Marina Hyde v komentarju v Guardianu zapisala, da je ameriška revija neiskrena, če meni, da bo angažma ene v burkini oblečene muslimanske manekenke "razbijal predsodke", kot je dejala urednica MJ Day.

"Nič v revijskem poslu me ne prepriča bolj, da gre za star marketinški trik, kot obljuba, da bo nekaj "spremenilo pogovor", "razbilo predsodke" ali "na novo definiralo opolnomočenje". Poglavitno upanje je, vedno, da se bo revija prodajala," je zapisala Hydova.

"S tem sicer ni nič narobe, a se je treba zavedati, kaj stoji za tem. Ob gibanju MeToo so se tovrstne revije morale vprašati, kako lahko še vedno počnejo točno to, kar so vedno počele, in še vedno prodajale enako število izvodov, hkrati pa dajale videz, da so del nekega novega vala."