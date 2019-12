Japan Airlines je največja japonska letalska družba. Foto: AP

Brezplačne karte bodo na voljo prek posebne aplikacije, ki bo začela delovati februarja prihajajoče leto. Z njimi bodo obiskovalci države lahko brezplačno raziskovali tudi tiste kotičke Japonske, do katerih drugače ne bi nikoli prišli. Cilj akcije je pokazati lepoto in zanimivost vseh kotičkov Japonske.



Tokijsko letališče spada med najprometnejša letališča na svetu. Foto: AP

Brezplačne karte boste lahko koristili na treh letališčih, v Tokiu, Osaki in Kansaiju, kjer je največje letališče na umetnem otoku na svetu. karte bodo na voljo od julija in septembra, ko se bo zaključilo še sklepno dejanje paraolimpijade.



Za olimpijske igre na Japonskem sicer vlada izjemno zanimanje, prvič pa so razprodali tudi vse vstopnice za paraolimpijske igre, saj je bilo zahtevkov za slabi poltretji milijon vstopnic več kot tri milijone. Strah pred posledicami jedrskega sevanja, ki so mu podlegle celo nekatere olimpijske odprave, torej gledalcev ni odvrnil od poti na Japonsko.



Japonska sicer slovi po izjemni nedotaknjeni naravi in kulturni dediščini polni starodavnih templjev in stremljenja k popolnosti. Japonci pa pri privabljanju gostov stavijo tudi na izjemno gostoljubnost prebivalcev in izvirno japonsko kulinariko.