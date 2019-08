Foto: EPA

Predstavnik tirolske policije Bernhard Gruber je pojasnil, da so tatovi skupno ukradli deset kravjih zvoncev. Sumijo, da so bili tatovi v vsaj zadnjih dveh primerih isti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gruber je ocenil, da so zvonci vredni okoli 500 evrov. "Ljudje se verjetno sprašujejo, zakaj bi kdo ukradel kravji zvonec," je dejal. "Niso narejeni iz materialov visoke kakovosti, a kmetom pomenijo veliko," je pojasnil.

Veliko rejcev spomladi žene govedo na gorske pašnike in jih pred zimo pripelje nazaj v dolino. Ti dogodki so tudi priljubljena turistična atrakcija, ko so pastirji oblečeni v tradicionalne usnjene hlače, krave pa okrašene z rožami.