Obsojenec je imel veliko povedati. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

71-letni Nemec bo moral 12 let in pol preživeti za rešetkami zaradi treh bančnih ropov, poskusa umora in kršenja zakona o nošenju orožja. Nemški kazenski zakonik predvideva, da ima po razglasitvi razsodbe obtoženec priložnost za sklepno misel. Nekateri je sploh ne izkoristijo, večina pa pove, da se kesa za svoja dejanja.

A pri roparju, ki je ves čas sodnega postopka v dvorani sedel s sončnimi očali, je bilo drugače. Ko je začel govoriti, se ni več mogel ustaviti. Na dolgo in široko je povedal svojo življenjsko zgodbo, predvsem pa je govoril o domnevno nesposobnih preiskovalcih in neučinkovitih odvetnikih, za katere je trdil, da bi bilo bolje, da bi se branil kar sam. Njegova "zadnja beseda" je trajala kar pet dni, so sporočili s sodišča.

Med drugim je povedal tudi, da se bo na sodbo pritožil.