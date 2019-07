Queeni so skladbo Bohemian Rhapsody napisali leta 1975. Foto: AP

Popularnost skladbe je podžgal lanski istoimenski biografski film o glavnem pevcu skupine Freddieju Mercuryju, ki je doživel velik uspeh. Videoposnetek za pesem, ki je bil prvič predvajan leta 1975, je med oboževalci Queenov in širšo javnostjo že dosegel kultni status.

Med skladbami, posnetimi v 20. stoletju, Bohemian Rhapsody prehiteva le November rain rokovske skupine Guns N’ Roses. Ob izjemnem uspehu Bohemian Rhapsodyja sta člana Queenov Brian May in Roger Taylor posnetek na YouTubu posodobila s tehnično izboljšano različico.

Milijarda ogledov je za tako star video sicer velik uspeh, a pesmi ne uvršča niti med sto največkrat ogledanih posnetkov na platformi. Število uporabnikov in ogledanih posnetkov v zadnjih letih strmo narašča. Leta 2012 je Psyjev Gangnam Style prvi dosegel mejnik, ki se je do takrat zdel nedosegljiv. Zdaj je južnokorejska popskladba šele na 6. mestu, absolutno pa lestvici vlada Despacito Luisa Fonsija. Ta je leta 2017 podrl vse rekorde ogledov in je trenutno na več kot šestih milijardah ogledov.