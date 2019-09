Ljudje, ki so se zbrali pred vhodom v ameriško bazo, niso imeli resnega namena vstopiti na varovano območje. Foto: Reuters

Udeležbo na dogodku Juriš na območje 51 je potrdilo dva milijona uporabnikov Facebooka. Čeprav je bil poziv k vdoru v ameriško vojaško bazo, v kateri naj bi po nekaterih teorijah ZDA skrivale dokaze za obstoj Nezemljanov, v prvi vrsti spletna šala, jo zaradi ogromne pozornosti tako ameriška vojska kot tamkajšnje prebivalstvo vzela zelo resno.

Opozorila oblasti so očitno zalegla, skrbi nekaterih lokalnih prebivalcev pa so bile odveč. Na datum napovedanega vdora se je pred ameriško vojaško bazo v nevadski puščavi zbralo manj kot dvesto ljudi, ki niso imeli resnega namena vdreti na območje. "Sprva so izzivali, da bodo vdrli na območje," je za CNN o množici, ki se je zbrala pred vhodom v vojaško bazo, povedal lokalni šerif Kerry Lee. "Ko so jih policisti opozorili o posledicah, ki bi jih zanje imel poskus vdora, o tem niso več razmišljali," je dodal.

Policija je za krajši čas pridržala žensko, ki se je preveč približala vhodu v vojaško bazo. Foto: Reuters

Policisti so sicer pridržali dva posameznika. Zaradi uriniranja v javnosti je bil aretiran alkoholizirani Kanadčan, policisti pa so za krajši čas pridržali tudi žensko, ki se je preveč približala vhodu v vojaško bazo. Policija je sporočila, da je bila množica sicer zelo obvladljiva in da je na območje prišlo manj ljudi, kot so pričakovali. "Ljudje so bili prijetni," je dejal šerif in dodal, da je bilo vzdušje pozitivno.

Več ljudi je sicer pritegnilo dogajanje, ki so ga pripravili prebivalci mest, ki ležita najbližje Območju 51. V mestecu Rachel je potekal glasbeni festival Alienstock, prebivalci 45 minut oddaljenega kraja Hiko pa so organizirali dvodnevni dogodek z živo glasbo, kulinarično ponudbo in zabavnim programom. Po navedbah CNN-a se je dogodkov z nezemljansko tematiko udeležilo okoli 3000 ljudi.