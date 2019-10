Prvo tehtanje ogromnega avokada je opravila zaposlena v trgovini Kula Country Farms Meridyth Sealey (levo) in nato pozirala z lastnikoma zelenega rekorderja: Lo'ihijem in Markom Pokinijem. Foto: Guinnessova knjiga rekordov

Ogromen sadež je tako kar 15-krat težji od povprečnega ploda, ki načeloma tehta okoli 170 gramov. Zrasel je lani na havajskem otoku Maui, in sicer na dobrih šest metrov visokem "družinskem" avokadovem drevesu, ki sta ga Mark in Juliane Pokini posadila pred malo več kot 10 leti, ko se jima je rodil prvorojenec Lo’ihi. Seme, iz katerega je zraslo drevo, sta dobila od Markovega svaka, ki živi na otoku Oahu, sta pojasnila za AP.

Avokado v povprečju tehta okoli 170 gramov. Foto: Pixabay

Avokadovec ima očitno dobre gene in je vsako leto dobro obrodil. S pravim rekorderjem je drevo postreglo že leto prej in Pokinijevi, navdušeni nad svojim pridelkom, so se lotili postopka vpisa sadeža v knjigo rekordov. A se je zapletlo s (tradicionalno zapleteno) papirologijo.

Kljub temu je družina iz prvega, propadlega poskusa vpisati avokado v Guinnessovo knjigo izvlekla najboljše – tako so na primer izvedeli, da za vpis potrebujejo mnenje certificiranega strokovnjaka za hortikulturo, več obrazcev, foto- in videomaterial, kalibrirano tehtnico ter dve izjavi o pristnosti izdelka, ki sta morali biti podpisani pred pričami.

Ko so lansko jesen opazili, da se na njihovem drevesu znova debeli ogromna zelena gmota, so tako že natančno vedeli, kaj morajo storiti. 13. decembra lani so nato avokado pobrali, ga stehtali, pofotografirali z vseh zornih kotov, dokler niso bili prepričani, da je dokumentacija popolna.

Da so se zares vpisali v knjigo rekordov, so sicer izvedeli šele pred nekaj dnevi. "Zelo vznemirjeni smo bili. Obenem pa smo si mislili: 'Končno!' Tako dolgo je bilo treba čakati," je za AP povedala Juliane in dodala, da sadnega rekorderja že davno ni več – na obisk so namreč povabili družino in prijatelje ter pripravili "celo goro guacamola", torej pomake, katere glavna sestavina je ravno avokado.

Po poročanju AP-ja sicer obstaja več sort avokadovca, taki, na katerih rastejo nadpovprečno težki avokadi, pa izvirajo iz Južne Afrike, od koder so se že razširili po drugih celinah ‒ lani so tako imeli odlično letino v povprečju 1,2 kilograma težkih avokadov v avstralski zvezni državi Queensland.