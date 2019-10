Foto: Reuters

Prvenstvo je v sklepni fazi, saj so ostali le še štirje najboljši. Polfinalni pari, ki se bodo pomerili ta konec tedna, so Anglija in Nova Zelandija ter Južna Afrika in Wales.

Zadnja dva naslova so osvojili Novozelandci, ki so s tremi zlatimi, srebrnim in dvema bronastima odličjema najuspešnejša reprezentanca svetovnih prvenstev, toda na poti jim je stala tudi Irska, ki je v deželo vzhajajočega sonca pripotovala kot vodilna na svetovni lestvici.

Posadka "v akciji"

Ragbisti Nove Zelandije oziroma All Blacks (Vsi črni), kot jim pravijo zaradi barve njihovih tekmovalnih dresov, so doma pravi športni junaki, med njihovimi najbolj gorečimi navijači pa je njihov sponzor, nacionalni letalski prevoznik Air New Zealand, ki je svoje profile na družbenih omrežjih v teh dneh skoraj v celoti posvetil prav tem športnikom.

Na Twitterju pod ključnikom #CrazyAboutRugby tekme komentirajo v svoji "športni redakciji", ko stevard in stevardesa v kratkih animiranih filmčkih spremljata rezultate in se veselita.

Zbadljivi video obkrožil svet

Še posebej pa so se potrudili prav pred tekmo z vodilno Irsko, kjer so zbodli tudi svoje irske kolege Aer Lingus. Izdelali so prav poseben video, ki je nemudoma postal viralen, saj je na šaljivi način postregel z "varnostnimi navodili" pred četrtfinalnim obračunom.

"Glede na zmago na zadnjih dveh od treh tekem nekateri irski navijači morda pričakujejo prijetno potovanje, vendar menimo, da jih tokrat lahko preseneti turbulenca," se začne video.

Irske navijače so opozorili, da bi potovanje lahko vključevalo tudi veliko razočaranja, vendar naj ostanejo na svojih sedežih, dokler to popolnoma ne mine, po potrebi pa se bodo spustile tudi kisikove maske.

Vključili so tudi nasvete o varnostnih pasovih, zaščiti otrok pred poplavo sočnih besed in umikanju daljinskih upravljalnikov, da jih ne bi v navalu besa zmetali v televizijske zaslone. Za konec pa so jim še zaželeli, da upajo, da se kmalu spet vidijo ... čez štiri leta.

Irski odgovor

Izvirni video je požel salve smeha, odgovoril jim je tudi irski letalski prevoznik: "Hvala za skrb, ampak dva od treh naših poletov sta bila dejansko zelo prijetna! Posadka je obveščena, kontrolni seznam je obkljukan in pripravljeni smo na vzlet."

Zadnji so se vseeno smejali Novozelandci, saj so pravilno napovedali, da bo polet za Irce turbulenten – izgubili so kar s 14:46.