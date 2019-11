Morski pajki na Japonskem veljajo za zimsko morsko specialiteto. Foto: EPA

"Cena je malo višja od pričakovane. Ampak to je bil rak, ki sem ga moral kupiti. Torej mi je odleglo," je po prvi letošnji dražbi rakov v sezoni povedal Tetsuji Hamašita, ki je za 1,24 kilograma težkega snežnega morskega pajka odštel pet milijonov jenov (41.400 evrov). Hamašita, ki je vodja prodajalne z morsko hrano, namerava raka prodati vrhunski japonski restavraciji v Tokiu.

Ista trgovina je tudi na lanski prvi dražbi sezone, ki poteka v regiji Tottori na zahodu Japonske, plačala rekorden znesek, ko je za snežnega morskega pajka odštela dva milijona jenov (16.500 evrov). Guinnessova knjiga rekordov je lani tega raka oklicala za najdražje prodanega na svetu. "Letošnji nakup je presegel lansko rekordno ceno, torej verjamemo, da je to verjetno najdražji rak na svetu," je dejal predstavnik tamkajšnjih oblasti Šota Inamono.

Na Japonskem so kupci pogosto pripravljeni odšteti vrtoglave zneske za prve ulove in pridelke sezone, od tune do melon, saj jim je zagotovljena medijska pozornost. Januarja so v Tokiu prodali tuno za 2,7 milijona evrov, par melon pa so lani na dražbi prodali za rekordnih 26.400 evrov.