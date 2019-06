Ko je bil paradižnik še v običajni obliki ... Foto: Reuters

Najbolj znano obmetavanje s paradižniki, t. i. festival Tomatina, konec avgusta tradicionalno poteka v španskem mestu Bunol. Desetič zapored pa so se na "mali Tomatini" zbrali tudi v Kolumbiji ‒ in prostovoljcev, ki so želeli na svojih telesih občutiti zmečkan paradižnik, ni manjkalo.

Obmetavanje s paradižniki je potekalo v mestu Sutamarchan, ki leži dve uri od prestolnice Bogota. To območje je znano po obsežnih nasadih paradižnika, ki ga pobirajo že več dni.

Nekaj ton, ki ni primernih za zauživanje in prodajo, pa so pripeljali na en velik kup in ga namenili za umazano zabavo.