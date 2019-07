Singapur je mestna država, ki je zazrta v prihodnost. Foto: Pixabay

Za zdaj so Singapurci na delo poslali štiri robote, načrtujejo pa, da jih bo do marca prihodnje leto za čistočo v mestni državi skrbelo 300. Čistilski roboti so sposobni avtonomno sestati, ribati in pomivati, obenem pa ljudi zabavati z rapanjem v angleščini. Ti delavci, ki se ne utrudijo, govorijo vse štiri uradne jezike Singapurja – angleško, malajsko, mandarinsko in tamilsko. Ob tem govorijo še japonsko in t. i. singlish, pogovorni jezik, v katerem se angleščina spaja z izrazi množice lokalnih jezikov oz. narečij.

"Sem najbolj 'kul' stvar v mestu, razsvetlil bom tvoj svet, nikoli ne boš slabe volje," je ob predstavitvi prve delovne ekipe zarapal eden od robotov. Te naprave, ki jih lokalno podjetje LionsBot izdeluje v 13 različnih modelih, se znajo tudi pošaliti ali ljudi zaprositi, naj se umaknejo, če jim stojijo napoti.

Ljudje lahko odgovor od njih dobijo s pritiskom na gumb, ki so ga razvijalci poimenovali "srce", ali pa z uporabo posebne aplikacije. Povprašajo jih lahko po počutju ali njihovih hobijih. "Vsi poznamo čistilce, ki so vedno prijazni, ki si zapomnijo naše ime in nas pozdravijo, upamo, da smo to poustvarili," je ob predstavitvi robotske ekipe čistilcev povedal izvršni direktor LionsBota Dylan Ng.

Pomanjkanje delovne sile

Robote je mogoče najeti za okoli 1350 singapurskih dolarjev oz. slabih 900 evrov na mesec. LionsBot je že podpisal pogodbe s šestimi čistilnimi podjetji, na podlagi katerih jih bodo v prihodnjih mesecih, potem ko jih bodo izdelali, namestili po mestu.

Četverica trenutno aktivnih dela v novem trgovskem in zabaviščnem središču na letališču Čangi, v umetniški galeriji, v letoviškem resorju in v neki poslovni stavbi.

Z zabavnimi in prijaznimi roboti pa singapurske oblasti rešujejo zelo resen problem pomanjkanja delovne sile v hitro starajočem se azijskem tigru, ki šteje 5,6 milijona prebivalcev. Pri proizvajalcu so obenem poudarili, da njihov cilj ni nadomestiti človeških čistilcev, temveč naj bi bili roboti predvsem njihovi pomočniki.