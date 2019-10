Pevske nastope svojih strank Andrij objavlja na svojem YouTube kanalu Crazytaho Karaoke. Foto: Youtube/Crazytaho Karaoke

Po ulicah ukrajinskega mesta Vinica vozi taksi, iz katerega odmevajo glasbene uspešnice, potniki pa v rokah držijo mikrofone in prepevajo skupaj z voznikom. Gre za avtomobil taksista Andrija Turka, ki je svoje delo združil s svojo največjo strastjo ‒ z glasbo.

Vsak njegov potnik, ki je pripravljen med vožnjo zapeti pesem in dovoliti, da ga Andrij pri tem posname in posnetek uporabi na YouTubovem kanalu Crazytaho Karaoke, se lahko vozi zastonj. "Veliko je ljudi, ki znajo peti, ki bi radi peli, ampak njihov talent še ni bil odkrit," je za Reuters povedal 41-letni Andrij, ki je v mlajših letih rapal in nastopal na odrih nočnih klubov.

"Nekateri med njimi morda pišejo poezijo ali ustvarjajo pesmi. Takšnim ljudem želim ponuditi odprto platformo," je dejal Turko in ob tem dodal, da od projekta nima zaslužka. Ima pa močno željo, da bi svojo spletno oddajo zgradil v močan kanal, ki bi združeval pevce in druge glasbenike.