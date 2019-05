Foto: Reuters

Zakon bo začel veljati maja prihodnje leto, podporniki ideje pa pravijo, da gre za do okolja prijazno alternativo pokopu ali sežigu, še posebej primerno za mesta, kjer imajo prostorsko stisko s pokopališči.

Upepelitev prispeva k segrevanju ozračja, tradicionalni pokop trupla v krstah pa zahteva prostor.

Zamisel so preizkusili na univerzi Washington State, kjer so dobili na voljo šest doniranih trupel. Pomešali so jih z lesenimi trskami, slamo in lucerno za pospešitev naravnega razkroja.

Vse to so dali skupaj v napravo, jo zaprli in po 30 dneh se truplo naravno razkroji v kompost, ki ga lahko svojci uporabijo na primer za sajenje dreves ali drugih rastlin ali raztresejo po dvorišču.

Tudi kritike na račun pobude

Razvijalci koncepta menijo, da so pogrebi s kompostiranjem nadvse primerni za kraje, kjer jim zmanjkuje prostora za pokopališča. Foto: AP

Državni kongresniki so bili ob sprejemanju zakona, ki sicer nikogar ne sili v tak pokop, deležni ostrih kritik ljudi, da gre za nedostojanstven način slovesa od najdražjih. Ljudje so si ustvarili podobo, da bodo babico vrgli zadaj za hišo in prekrili z ostanki hrane.

Dejanski proces pa naj bi bil spoštljiv, čeprav objektov za tak način še ni.

Katrina Spade, ki je lobirala za zakon, je ustanovila podjetje Recompose, ki bi lahko bilo prvo, ki bi ponujalo tovrstne storitve. "Kompostiranje ponuja naravno, varno in trajnostno alternativo upepelitvi ali klasičnemu pokopu. Z njim bomo precej prispevali k zmanjšanju ogljičnih izpustov in porabe zemlje," je povedala Spadova za AFP.

Podjetje Recompose si na svoji spletni strani zamišlja prostor, v katerem se iz trupel ustvarja kompost po predalih, zloženih v obliki satovja, in svojci lahko pokojnike med procesom večkrat obiščejo, kar naj bi dalo čustveno vez, ki je pri kremaciji ni.

Vse več do okolja prijaznih pogrebov

Do okolja prijazni pokopi postajajo vse bolj priljubljeni. Tako so tudi pokojnega igralca Luka Perryja prejšnji mesec pokopali v t. i. "gobji obleki".

Ekološko pogrebno obleko Infinity Burial Suit je razvilo kalifornijsko podjetje Coeio, ki trdi, da obleka zmanjša količino strupenih snovi, med drugim tudi svinca in živega srebra, ki se med razgradnjo trupla sproščajo v okolje.

Postopek človeškega kompostiranja je sicer že uzakonjen na Švedskem, medtem ko so naravni pokopi, pri katerih truplo pokopljejo brez krste ali v biorazgradljivi krsti, že zakoniti v Veliki Britaniji.