Zavetišče pri Horjulu rešilo tri sibirske tigre

Na Vrzdencu pri Horjulu ima družina Rožmanec zasebni živalski park. Veliko živali v parku ima za seboj žalostno življenjsko zgodbo in slabe izkušnje z ljudmi. V parku imajo tudi eksotične živali, ki so jih imeli ljudje kar doma v neprimernih razmerah.

V parku imajo svoj novi dom polarni volkovi, nandu, jezevec in nosati medved, ki živi sicer v Južni Ameriki, zdaj pa so se živalim v parku pridružile še tri največje mačke našega planeta, sibirski tigri. Rojeni so bili v ujetništvu, v cirkusu v Nemčiji, kjer so nastopali v areni. Zdaj je v večini evropskih držav cirkus z divjimi živalmi prepovedan, zato so se jih hoteli znebiti.

Družina Rožmanec je tigre rešila pred usmrtitvijo. "Prve dni preživljanja v parku niso mogli verjeti, da obstaja zelena barva, niso ne jedli ne pili," pravi Jože Rožmanec. "Počasi jih bom umiril, tako kot sem vse živalce do zdaj, in bomo sodelovali tako, kot moramo."

Družina Rožmanec ima več kot 200 živali na kvadratnem kilometru gozda za domačo hišo. Jože je imel najprej zavetišče za zavržene divje živali, ki ga je uredil v zasebni živalski park. Kot pravi Rožmanec, dela "tisto, od česar drugi bežijo, pomagam živalim, da normalno in dostojno odživijo tisto, kar jim je narava namenila".

Vsak dan živali poleg velikih količin trave in sena pojedo še okoli 100 kilogramov sadja in zelenjave ter 50 kilogramov mesa. Dela Jožetu nikoli ne zmanjka, v parku je od jutra do noči. Zaveda se tudi tveganja, ki ga predstavljajo velike zveri, zato je varnost vedno na prvem mestu. Zdaj še toliko bolj, odkar so na Vrzdencu tudi sibirski tigri.